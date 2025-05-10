Зал поддержал пару бурными аплодисментами.

10 мая в Киеве во Дворце спорта состоялся концерт популярной украинской группы "Без обмежень". Прямо во время мероприятия мужчина по имени Роман сделал предложение любимой.

Трогательный момент попал на видео. Зал поддержал пару бурными аплодисментами, когда мужчина стал на одно колено и достал из кармана обручальное кольцо.

Он услышал от любимой девушки Юлии "Да" и подарил ей роскошный букет.

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В то же время группа "Без обмежень" спела песню "Весь этот мир", которую посвятила всем влюбленным.

Напомним, в марте известный украинский скрипач и воин Моисей Бондаренко, более известный как Moisei, сделал предложение своей девушке. Сделал он это на концерте певицы Kola, в Международный день борьбы за права женщин, 8 марта.

Во время концерта Моисей выступал с коллегой на одной сцене и исполнил с ней композицию "Дочекаюсь". После этого он позвал на сцену певицу и композитора Екатерину Зволинскую и сделал ей предложение.

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