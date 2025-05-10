По словам лидера КНДР, для его страны это является "священной миссией".

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что может начать войну с западными странами в случае агрессии в сторону РФ. Об этом пишет Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

По его словам, если Запад начнет "атаковать" Россию, то он прикажет своей армии помочь россиянам отражать нападение.

Видео дня

"Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные державы, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны, Российской Федерации, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника в соответствии со всеми положениями и духом Договора 1945-46 годов", - сказал северокорейский лидер.

Также Ким Чен Ыы назвал это "священной миссией", которую северокорейцы должны выполнить "как братья и товарищи".

КНДР и Россия - последние новости

Ранее Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в российско-украинской войне является оправданным. По его словам, Северная Корея без колебаний санкционирует применение военной силы, если США будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против РФ.

Также The Wall Street Journal сообщил, что Россия покупает дешевую рабочую силу у КНДР, что помогает решить острую проблему дефицита рабочей силы. Поэтому теперь количество северокорейских работников в России быстро растет.

Вас также могут заинтересовать новости: