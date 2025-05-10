Галеотти подчеркнул, что Путина не волнует то, что на войне в Украине продолжают погибать российские солдаты.

Военный парад в Москве 9 мая стал триумфом для российского диктатора Владимира Путина. Это мероприятие продемонстрировало, что не только РФ входит в новую эпоху, но и весь мир. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти в своей колонке для The Spectator.

Военный парад РФ прошел без проблем

Галеотти отметил, что военный парад Путина прошел без проблем. Это событие не было потревожено украинскими дронами, а иностранные лидеры внимательно следили за происходящим.

Во время парада за советскими танками Т-34 прошли почти 200 других современных машин, включая Т-90М и ТОС-2 "Тосочка". Политолог добавил, что Путин также похвастался высокомобильными машинами "Титан" и артиллерийским комплексом 2С43 "Мальва".

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Всего на параде присутствовали более чем 11 000 военнослужащих с контингентами из других стран, включая Китай, подчеркнул Галеотти. Также не пропустили мероприятие лидер одной страны-члена ЕС и одного претендента на членство в блоке - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. По словам политолога это еще больше подчеркивает раскол Запада.

Галеотти напомнил, что несмотря на то, что военный парад в Москве прошел без атак украинских дронов, Кремль значительно усилил меры безопасности. 9 мая в Москве ограничили телефонную связь и интернет, а ближайшие к Красной площади заведения были закрыты.

Единственным провалом парада Путина стало то, что на мероприятие не приехали некоторые из приглашенных лидеров других стран, отметил политолог. Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит. Трамп же изначально отказался ехать на военный парад.

Путин пытается разделить мир

Политолог обратил внимание на то, что Путин во время своей речи 9 мая решил не упоминать вклад США, Великобритании и других союзников в победу во Второй мировой войне. Он считает, что так российский диктатор решил обозначить свое отношение к Западу.

Кроме того, Путин пытался приравнять "Великую Отечественную войну" к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Политолог подчеркнул, что российский диктатор во время своей речи заявил, что "вся страна, общество и народ поддерживают участников "специальной военной операции"".

Галеотти добавил, что несмотря на то, что Путин всеми силами пытается оправдать жестокую войну против Украины, многие россияне хотят мирных переговоров. Политолог уверен в том, что экономика России будет продолжать перегреваться из-за войны, а солдаты будут гибнуть на фронте, но российский диктатор продолжит радоваться тому, насколько хорошо он провел свой парад.

О чем говорил Путин во время военного парада 9 мая

Напомним, что 9 мая во время военного парада в Москве российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия победит в войне против Украины. Также он упомянул украинские города Севастополь и Одессу как заслуги СССР во время Второй мировой войны.

В ходе своего выступления кремлевский диктатор акцентировал на "непобедимости русского народа". Он также проводил параллели между событиями "Великой отечественной войны" 1941-1945 годов и современной войной, которую РФ развязала против Украины.

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