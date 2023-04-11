Слитые документы Пентагона свидетельствуют о том, что американская разведка не слишком оптимистична в прогнозах относительно успехов ВСУ.

Проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что военные будут "значительно отставать" от первоначальных целей ожидаемого контрнаступления.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "слитый" в сеть секретный военный документ Пентагона. Неутешительная для Украины оценка с грифом "совершенно секретно" датирована началом февраля этого года.

Эта оценка разведки кардинально отличается от официальных заявлений администрации Байдена о боеспособности украинской армии.

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"Слитый" документ прогнозирует скромный успех в будущем контрнаступлении Украины. Отмечается, что стратегия Киева заключается в отвоевании территорий на востоке и продвижении на юг, чтобы разорвать сухопутный коридор России в Крым. Однако американская разведка прогнозирует, что российские оборонительные укрепления в сочетании с "постоянными недостатками в подготовке и поставках боеприпасов со стороны Украины, вероятно, затруднят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления".

Информация, изложенная в документе, была получена с помощью агентурной и радиотехнической разведки, вероятно, с применением секретных методов, используемых ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Официальные лица ведомств отказались от комментариев.

Как сообщает издание, перспективы скромного исхода весеннего наступления подкреплены засекреченной оценкой Национального совета по разведке. С этой оценкой недавно ознакомили узкий круг лиц на Капитолийском холме. Разведчики отметили, что Украина вряд ли сможет отвоевать столько же территории, сколько Киев отвоевал прошлой осенью во время потрясающего прорыва на востоке и юге страны, сообщают источники.

Анонимные американские чиновники сообщили, что после ознакомления с информацией "слитого" документа американские чиновники провели переговоры с украинской стороной, чтобы убедиться, что амбиции Киева по наступлению соответствуют его возможностям. Эти переговоры якобы состоялись в середине марта во время телефонного разговора между генералом Марком А. Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, Джейком Салливаном, советником президента по национальной безопасности, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Источники утверждают, что все стороны вышли из этих разговоров с ощущением, что Украина начинает понимать ограничения того, чего она может достичь в наступлении. США скептически оценивают возможность разрыва сухопутного коридора оккупантов в Крым, но надеются, что логистика оккупантов будет уничтожена.

Утечка документов Пентагона

7 апреля ряд американских СМИ сообщили о масштабной утечке данных относительно контрнаступления Украины. Документы содержали данные о потребностях ВСУ и искаженные оценки США относительно украинских и российских потерь.

Союзники уверены, что "слив" организовала Россия. Пентагон уже начал поиски "крота". CNN написал, что Украина якобы изменила свои планы относительно военных операций после публикации этих документов.

По данным расследователей Bellingcat, Секретные материалы были размещены впервые на Discort не позднее января 2023 года. Пока установить личность того, кто это сделал, для расследователей не удалось.

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