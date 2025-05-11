Предшественник Льва XIV Папа Франциск имел более сдержанную позицию.

Новый Папа Римский Роберт Прево, который выбрал имя Лев XIV, высказался о российской войне против Украины.

Соответствующее заявление американский понтифик сделал в интервью перуанскому Semanario Expresión. Он осудил российскую агрессию.

Войну РФ против Украины Папа Римский охарактеризовал как "настоящее вторжение, империалистическое по своей природе, где Россия стремится завоевать территорию из соображений власти".

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Стоит отметить, что предшественник Льва XIV, Папа Франциск имел более сдержанную позицию относительно российско-украинской войны. Многие его заявления в этом контексте не различали жертву и агрессора. Критику вызывали и его слова о том, что русские и украинцы являются "братьями".

Папа Римский Лев XIV

8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.

Известно, что Прево – первый в истории американец, который стал Папой Римским. Он родился в Чикаго, свободно владеет несколькими языками: испанским, итальянским, французским и португальским, английским. Также понтифик читает на латыни и немецком.

Reuters пишет, что папство Льва XIV будет отличаться от того, каким было папство его предшественника – Папы Франциска.

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