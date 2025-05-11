Именно пургаториус спустя тысячелетия привел к анатомически современным Homo sapiens.

На Земле 66 миллионов лет назад резко закончился мезозой, который называют "Эрой динозавров". После этого началась другая история эволюции - "Восхождение приматов", начало которому положило маленькое млекопитающее, известное как пургаториус. Об этом рассказал аспирант Манчестерского университета Уилл Ньютон в своей колонке для BBC Wildlife.

Отмечается, что пургаториус является самым ранним примером примата. В эту группу входят обезьяны и люди.

Ученый поделился, что пургаториус был меньше большинства современных приматов. Его длина составляла всего 15 см, а вес - около 35 граммов.

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Пургаториус был больше похож на белку, чем на обезьяну. Ньютон подчеркнул, что у этого вида был заостренный нос, длинное, низко посаженное тело и кустистый хвост. Считается, что эти черты остались от последнего общего предка грызунов и приматов, который, вероятно, жил всего за несколько миллионов лет до пургаториусов.

Ученый добавил, что именно пургаториус через много тысячелетий привел к анатомически современным Homo sapiens. Между этим видом и людьми находится много животных, но уже в нем можно заметить некоторое сходство с более современными приматами.

Пургаториусы жили в период с 66 миллионов до 63 миллиона лет назад. Именно в этот бурный период истории Земли астероидный удар уничтожил примерно 75% всех живых существ на планете, напомнил ученый.

Ньютон отметил, что первые останки пургаториуса были обнаружены в 1965 году в восточной Монтане, США. Около 63 миллиона лет назад эта территория была покрыта большими субтропическими лесами.

Ученый подчеркнул, что пургаториусы были похожи на других животных своего времени, но в отличие от других млекопитающих, с которыми они жили бок о бок, у них были зубы, которые имели схожесть с приматами.

Ньютон предположил, что пургаториусы вымерли из-за изменений климата и последующего уменьшения площади обитания. Появление других, более приспособленных к жизни приматов, возможно, также способствовало вымиранию этого вида.

Откуда крупнейшие динозавры пришли в Северную Америку

Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона при помощи моделирования смогли определить происхождение предков тираннозавра. Долгое время считалось, что тираннозавр был североамериканским динозавром, однако новое исследование определило, что его предки пришли из Азии.

В то время как в Северной Америке было найдено бесчисленное количество окаменелостей тираннозавров, исследователи полагают, что останки его прямого предка все еще могут ждать своего открытия в Азии.

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