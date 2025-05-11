Идею блокирования газопровода фон дер Ляйен обсуждала с Мерцом.

Европейские союзники Украины пригрозили новыми санкциями против России, в частности заблокировать газопровод "Северный поток-2", который соединяет Россию с Германией, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам представителей ЕС, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила идею санкций в отношении "Северного потока-2" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу. Отмечается, что этот шаг потребует поддержки всех государств-членов Евросоюза. Ограничения собираются ввести, если Россия откажется от соглашения о прекращении огня или нарушит его.

WSJ пишет, что Кремль поднимал вопрос возрождения "Северного потока" на переговорах с администрацией США, впрочем, отмечается, санкции Европейского Союза заблокируют любые такие усилия.

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Издание напомнило, что "Северный поток-2" - это инфраструктурный проект, строительство которого завершилось в 2021 году, но который, однако, не был запущен, поскольку Германия приостановила его сертификацию непосредственно перед вторжением России в Украину, а администрация тогдашнего президента США Джо Байдена ввела соответствующие санкции.

Отмечается, что избрание канцлером Германии Мерца, который занимает жесткую позицию в отношении России, активизировало усилия Европы по давлению на российского диктатора Владимира Путина относительно мирных переговоров с Украиной.

Кроме того, фон дер Ляйен пообещала удвоить количество судов в санкционном списке за перевозку российской нефти, как это недавно сделала Великобритания.

Идея о 30-дневном перемирии в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после заседания "коалиции желающих" в Киеве 10 мая заявил, что Украина с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. По его словам, прекращение огня должно быть безусловное, то есть без всяких условий, а "попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше.

Кроме того, Зеленский сказал, что если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Как пишет Axios, об этом Зеленский и европейские лидеры сообщили президенту США Дональду Трампу во время 15-минутного телефонного разговора 10 мая. По словам источников, во время разговора союзники отметили, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь европейские страны введут новые санкции против России.

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