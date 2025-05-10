Чтоб пройти визуальный тест, нужно выбрать один из трех вариантов.

Психологический тест способен показать нам то, что мы сами о себе не знали или не хотели признавать. Например, так можно узнать, является ли человек перфекционистом.

Посмотрите внимательно на картинку и выберите ту, которая вам подходит. В частности, тест на черты характера анализирует то, как вы держите карандаш в руке.

Психологический тест на характер - результаты

Этот тест на характер предлагает три разных варианта.

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Вариант 1

Вы очень преданы своим целям и увлечениям. Вы относитесь к тем людям, которые каждый день делают шаги, чтоб достигнуть успеха, редко отвлекаетесь от важных задач. У вас повышенная концентрация внимания, и вы всегда стараетесь закончить начатое. Вы внимательны к мелочам и подмечаете даже то, что другие считают обычным.

Ваш перфекционизм может помешать вам быть достаточно продуктивными. В итоге вы перегружены задачами и не способны ясно видеть вещи.

Вариант 2

Вы всегда стремитесь обеспечить высокий уровень комфорта и предпочитаете легкие и эффективные задачи.

Как правило, вы тратите мало сил и энергии для выполнения дел. Для вас количество значит больше качества. В то же время ваша привычка выбирать легкие пути позволяет быстрее достичь желаемых результатов.

Вариант 3

Вы очень оригинальный человек. Творчество и фантазия значат для вас больше, чем перфекционизм. Вы привыкли давать волю своему воображению. Только в таких условиях вы действительно довольны.

Вы человек, для которого спонтанность и свобода действий являются основополагающими и отличительными чертами. Вам нравятся сложные задачи, поскольку они дают вам возможность оценить свои навыки. Однако ваше свободолюбие часто приводит к проблемам.

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