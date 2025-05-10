Секретная настройка роутера, о которой вы не знаете: интернет перестанет тормозить

Не спешите менять свой роутер, улучшить качество интернета можно другим способом.

Если вы заметили, что скорость домашнего Wi-Fi слишком низкая, дело может быть не только в роутере. На качество сигнала влияет множество факторов – например, "соседство" роутера с другими электронными девайсами или тот факт, что вы забываете перезагружать его время от времени.

Еще одним неочевидным, но довольно частым виновником плохой скорости может быть перегруженность используемого канала связи. Роутеры способны работать на разных частотах и если ваше устройство соседствует с другими в одном и том же диапазоне, это вполне закономерно приводит к замедлению соединения.

Эта проблема особенно актуальна в многоквартирных домах, где роутеры стоят чуть ли не в каждой квартире.

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Как сделать роутер мощнее

Все, что требуется от пользователя – выбрать менее загруженный канал и переключить на него роутер. Для этого выполните следующие шаги:

Откройте настройки роутера, введя в адресной строке браузера один из стандартных IP-адресов (192.168.0.1 или 192.168.1.1);

Перейдите в раздел "Беспроводной режим" и вручную установите номер канала – 10, 11 или 12.

Сохраните внесенные изменения и перезагрузите роутер.

Почему рекомендуется менять каналы на 10, 11 или 12? Дело в том, что большинство маршрутизаторов по умолчанию используют диапазон с 1 по 9. Из-за этого сигналы соседних сетей пересекаются друг с другом, вызывая помехи. Наша задача – избежать таких пересечений или свести их к минимуму.

В современных роутерах обычно предусмотрена функция автоматического выбора самого свободного канала, но старых моделях ее может не быть.

Для проверки загруженности каналов можно воспользоваться программами по типу Wi-Fi Analyzer – ее можно скачать бесплатно из магазина Windows. После установки откройте ее и зайдите в раздел "Анализ", где вам покажется список всех подключенных роутеров и их каналы.

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