Орехи - не только источник белка, но и витаминов, минералов, полезных жиров.

Орехи являются хорошим источником растительного белка, а также они содержат ряд витаминов, минералов и полезных жиров. Что касается белка, то его количество зависит от вида орехов, пишет Verywellhealth.com.

Благодаря белку, который есть в орехах, вы может поддержать наращивание мышц, ускорить похудение, ведь он способен дольше сохранять чувство сытости, чем углеводы.

Кроме того, как свидетельствует исследование, белок, который есть в орехах, может повышать уровень гормонов, снижающих аппетит, и подавлять те, что его повышают.

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Вот 10 видов орехов с самым высоким содержанием белка.

1. Арахис

Арахис содержит больше всего белка среди других орехов - 9,5 грамма на четверть стакана. В нем низкое содержание углеводов, высокое содержание ненасыщенных жиров, а также он является хорошим источником витаминов и минералов, в частности витамина Е, ниацина и тиамина. Последний помогает вашим скелетным мышцам (тем, которые участвуют в движении и активности) сокращаться.

2. Миндаль

Миндаль содержит около 7 граммов белка на четверть стакана и меньше углеводов, чем другие орехи. Также в этих орехах больше кальция, чем в других видах, что важно для функционирования мышц и для укрепления костей.

Кроме того, миндаль помогает уменьшить воспаление в организме, ведь содержит антиоксиданты, такие как витамин Е, который защищает клетки от повреждения.

Полезные для сердца жиры в миндале помогут снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) ("плохой холестерин") и поддерживать уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) ("хороший холестерин").

3. Фисташки

Четверть стакана этих орехов содержит около 6 граммов белка. А еще в них меньше жира, чем в других орехах. Фисташки имеют особое отличие: это единственный орех, который является полноценным белком, то есть он содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может производить сам и которые вы должны получать с пищей.

Они также богаты витамином B6, который помогает метаболизировать белок.

4. Кешью

В четверти стакана кешью - около 5 граммов белка. Эти орехи богаты несколькими важными минералами: магнием, железом, марганцем, фосфором, цинком.

5. Грецкие орехи

Порция очищенных грецких орехов содержит около 4,5 грамма белка. Этот продукт богат полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, которые могут дать вам чувство сытости и производить мышечный белок.

Также это единственные орехи с высоким содержанием омега-3 жирной кислоты, которая называется альфа-линоленовая кислота (АЛК), что помогает уменьшить воспаление.

6. Кедровые орехи

Кедровые орехи содержат около 4 граммов белка на четверть стакана. Они более калорийны, чем некоторые другие орехи, но также богаты магнием, железом и витамином Е.

Пиноленовая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, помогает контролировать глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1) в организме, который участвует в поддержании аппетита, веса и метаболизме сахара. Она также уменьшает воспаление.

7. Бразильские орехи

Бразильские орехи содержат около 4,75 грамма белка на порцию. Как и кедровые орехи, они калорийны, но в то же время у них низкое содержание углеводов и высокое - белка, поэтому они могут помочь утолить голод.

Бразильские орехи очень богаты селеном - антиоксидантом, который защищает клетки. Люди с дефицитом селена могут иметь ослабленные мышцы. Только один бразильский орех обеспечит вас дневной нормой селена.

8. Фундук

Фундук содержит около 5 граммов белка на порцию. Он богат ненасыщенными жирами и является хорошим источником меди. Вам не нужно много меди в рационе, но если ее не хватает, это может негативно повлиять на рост мышц.

Фундук богат марганцем, который помогает метаболизировать жиры и углеводы, а также регулировать уровень сахара в крови.

9. Пекан

Пекан содержит 3 грамма белка на четверть стакана. Он обеспечивает здоровые жиры, в частности олеиновую кислоту, которая содержится также в оливковом масле и рекомендуется для снижения риска сердечных заболеваний. Пекан содержит больше антиоксидантов, чем другие орехи.

10. Орехи макадамии

Орехи макадамии содержат около 2 граммов белка на порцию, а также немалое количество полезных жиров. В них меньше углеводов, чем в некоторых других орехах, хотя они довольно калорийны. Эти орехи являются хорошим источником тиамина и могут снижать уровень холестерина. По оценкам, 47% жира в орехах макадамии составляет олеиновая кислота, которая также содержится в орехах пекан и оливковом масле.

Ранее УНИАН рассказывал, почему грецкие орехи являются полезными для здоровья. По предварительным исследованиям, люди, которые потребляют больше орехов, имеют лучшие показатели сердечно-сосудистых факторов риска и более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, несколько исследований связали потребление орехов со снижением кровяного давления и уровня холестерина. Кроме того, орехи являются важной частью средиземноморской диеты, которая является полезной для сердца.

По словам исследователей, вероятно, типы масел, которые содержатся в грецких орехах, делают их особенными, когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, грецкие орехи содержат много полиненасыщенных жирных кислот, которые являются более полезными, чем насыщенные жиры.

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