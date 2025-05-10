Также немецкий канцлер твердо поддержал трибунал против Путина.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц несмотря на "удивительно высокий уровень согласия" с президентом США Дональдом Трампом, все же отверг идею проведения выборов в Украине.

"Конституция Украины предусматривает, что выборы во время войны невозможны. Я считаю, что все мы должны это уважать. Президент Зеленский - легитимно избранный глава государства и наш партнер по переговорам", - заявил канцлер в интервью BILD после прибытия в Киев.

При этом Мерц поддержал идею Евросоюза о создании специального трибунала для привлечения к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других военных преступников за агрессию против Украины.

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"Это само собой разумеется. Россия под руководством Путина совершает тяжелейшие военные преступления. И, безусловно, они должны быть наказаны", - высказал мнение Мерц.

Он добавил, что есть международные институты, способные справедливо рассмотреть эти дела и "они обязаны это сделать".

Трибунал для Путина"

Вчера коалиция государств заявила о прогрессе в создании Спецтрибунала для Путина и РФ. Там отметили, что те, кто наиболее ответственны за преступление агрессии против Украины, должны быть привлечены к ответственности.

Также вчера украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой. Он призвал европейские страны создать суровый трибунал с этой целью.

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