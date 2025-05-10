Регион Аркадия особенный тем, что начинается с каменных деревень.

В горах Пелопоннеса, полуострова на юге Греции, есть часть страны, которая, кажется, оставалась нетронутой на протяжении десятилетий. Речь идет об Аркадии - регионе суровых холмов, сосновых лесов и живописных деревень, где не спешат жить, а туристов встречают как старых друзей. Об этом пишет Express.

"В то время как многие греческие горячие точки борются с чрезмерным туризмом, Аркадия все еще остается без внимания. Тихая, удивительно красивая и богатая историей, это именно то место, которое заставляет задуматься над тем, почему его до сих пор не открыло для себя больше людей", - отмечают в материале.

Аркадия особенна тем, что начинается с каменных сел, которые разбросаны по склонам холмов и долинах, которые имеют такой вид, будто они появились прямо из туристических брошюр. В частности село и община в Аркадии под названием Каритайна является одним из самых впечатляющих, а его старый замок, который расположен на вершине холма, делится историями о древних империях.

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Также неподалеку Аркадии находится деревня Димицана, которая сыграла главную роль в достижении независимости Греции. Сейчас это мирное село с величественными домами, мощеными улочками и монастырями.

"В нескольких минутах езды отсюда находится Стемница - когда-то известная своими серебряными мастерами - расположена высоко над лесистым ущельем и является идеальным местом для медленной прогулки. Это деревни, где местные жители все еще общаются на площади, обедают не спеша, а единственным движением может быть несколько коз, перебегающих дорогу", - добавляют в Express.

Если говорить о еде в Аркадии, то она является простой, сезонной и полной вкуса.

"Подумайте о баранине, приготовленной на медленном огне, макаронах ручной работы, дикой зелени с гор и фете, которая действительно имеет какой-то вкус. Это сытная еда, и тем лучше для нее", - подчеркивают в материале.

Поэтому если вы ищете спокойный отпуск вдали от популярных мест, то этот тихий уголок Греции может быть именно тем, что вам нужно.

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Как писал УНИАН, ранее в Италии придумали как поднять Венецию и спасти ее от затопления. В частности инженер предложил поднять город, закачав соленую воду глубоко под землю. Это дало бы Венеции "два или три десятилетия передышки".

Также сообщалось, что в уникальном аэропорту самолеты приземляются прямо на пляж. Речь идет об острове Барра, который расположен в Шотландии на Внешних Гебридских островах.

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