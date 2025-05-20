Ухаживание, а не ультиматум: Трамп не хочет быть жестким в отношении Путина, - The Economist

Президент США избегает санкций против России и выступает за прямые переговоры между сторонами конфликта.

Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая не выдвинул никаких требований по прекращению войны в Украине. Зато - предложил продолжение переговоров, что существенно играет на руку Москве, пишет The Economist.

Вместо обещанного ультиматума России - прекратить войну или столкнуться с новыми санкциями - Трамп назвал разговор с Путиным "замечательным" и объявил в соцсетях, что "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, прекращении войны". При этом президент США избегал упоминаний о давлении или жестких шагах в отношении Кремля.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что видит прогресс в диалоге с США и готов работать над "меморандумом о возможном будущем мирном договоре".

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Однако содержание этого "меморандума" тревожит Киев: по неофициально обсуждаемым условиям Украина могла бы потерять часть территорий, которые еще удерживает в четырех оккупированных Россией областях. Президент Зеленский уже заявил, что не согласится на такие условия.

Реакция на подход Трампа в Украине и Европе - сдержанно негативная. В Киеве считают, что любые уступки Путину только укрепят его позиции.

Тем временем Трамп все больше дистанцируется от участия США в конфликте. Он намекнул, что обе стороны могут договариваться между собой без американского посредничества, в частности в Ватикане.

Однако такая позиция, как отмечают западные аналитики, может только навредить. Отсутствие американского давления позволяет России затягивать переговоры, продвигаясь на фронте. Издание пишет?

"Путин хочет капитуляции Украины - то ли на поле боя, то ли за столом переговоров".

Ночь перед разговором Трампа с Путиным стала одной из самых кровавых для мирного населения: под Васильковом под Киевом в результате массированной атаки дронов погибла 27-летняя женщина, которая прикрывала собой сына.

"Это была самая громкая, самая ужасная ночь с начала войны", - вспоминает местная жительница.

Трамп неоднократно называл войну "кровавой баней", однако его мягкость в отношении Путина вызывает все больше вопросов. Нынешняя стратегия президента США колеблется между ухаживанием, отступлением и неспособностью к действиям. Пока Трамп колеблется, Путин выигрывает время - и территории.

Разговор Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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