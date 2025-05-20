Журналист использует игру слов "а broken broker", называя президента США "сломанным брокером".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

Как пишет американский корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз, об этом свидетельствуют слова политика, что остановка войны будет предметом переговоров между Киевом и Москвой. По мнению журналиста, таким образом Вашингтон отступает от управляющей роли в переговорах:

"Брокер сломался? Для Трампа, безусловно, это были самые тяжелые переговоры, и он никогда не выглядел таким, что их завершит. Он упоминает "прекращение огня" в своем посте в социальных сетях только как дискуссию для России и Украины, а не как призыв к безусловному прекращению боевых действий".

Мэтьюз обращает внимание, что в сообщении нет ни одного упоминания о его разочаровании российскими бомбардировками Украины или о введении новых санкций против Москвы. Напротив, Трамп пишет о "широкомасштабной" торговле с Россией и торговых выгодах для Украины после окончания войны.

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Отмечается, что накануне разговора с Путиным Трампу звонили европейские лидеры. Они хотели обсудить санкции и заручиться поддержкой президента в склонении кремлевского правителя к серьезному взаимодействию.

"Украина никогда не была любимым проектом Дональда Трампа. В его амбициях изменить мировой порядок восстановление отношений с Россией всегда было призом, поскольку он рассматривает Китай как главного противника. В общей картине Украина всегда была маленькой фигурой. И это видно", - добавил журналист.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

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