Двухчасовой разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным прошел "очень хорошо", заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и о полном окончании войны.

"Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже", - написал он в Truth Social.

Кроме того, Трамп заявил, что РФ хочет развернуть "масштабную торговлю" с США после того, как закончится война. Он лично поддерживает эту идею. Американский лидер считает, что у России есть "колоссальные возможности" для создания новых рабочих мест и наращивания благосостояния своего населения.

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"Её потенциал — безграничен. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что сообщил о необходимости начать немедленные переговоры между странами президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Президенту Франции Эммануэлю Макрону, Премьер-министру Италии Джордже Мелони, Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и Президенту Финляндии Александру Стуббу.

Также Трамп заявил, что Ватикан тоже выразил сильную заинтересованность в этом процессе.