Бессент уверяет, что Вашингтон готов на это пойти.

Соединенные Штаты Америки вместе с Европой "без колебаний" усилят санкции против Российской Федерации, если кремлевский правитель Путин не будет вести мирные переговоры "в духе доброй воли".

Как сказал в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент, президент Дональд Трамп очень четко дал это понять. Сейчас, по словам американского министра, надо посмотреть, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров:

"Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть".

США обещали усилить санкции против России

Напомним, с начала переговоров Белый дом неоднократно предупреждал, что "ударит" по Москве новыми санкциями, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров.

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В частности, одним из вариантов было введение высоких налогов на любые товары, экспортируемые из России в США и другие страны.

После очередного такого заявления в Киев прибыли европейские лидеры. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они призвали объявить всеобъемлющее перемирие с 12 мая. В противном случае Россию ждали бы новые санкции.

Путин прямо отказался от перемирия, предложив возобновить переговоры в Стамбуле. Он не стал лететь на личную встречу с Зеленским, а также отправил в Турцию переговорную группу низкого уровня.

В Евросоюзе раскритиковали эти действия, отметив, что сейчас прекрасно видно, какая из сторон на самом деле хочет мира, а какая - нет.

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