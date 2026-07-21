Британия получила нового министра обороны: в своем первом заявлении он упомянул Украину

Стритинг пообещал и дальше поддерживать Украину вместе с остальными союзниками.

Стало известно имя нового министра обороны Великобритании. Эту должность в правительстве под руководством Энди Бернема занял бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, пишет Sky News.

Стритинг сменил на этом посту бывшего офицера армии Дэна Джарвиса, который занял эту должность в прошлом месяце после отставки Джона Хили.

В первом заявлении после назначения на пост Стритинг пообещал, что обеспечит вооруженные силы страны необходимыми ресурсами.

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Он также пообещал и дальше поддерживать Украину вместе с остальными союзниками.

"Обеспечение безопасности нашей страны – первостепенная обязанность правительства. Для меня большая честь занять пост министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем твердо стоять плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", - заявил он.

Новое правительство Британии - новости

20 июля Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей первой речи с Даунинг-стрит он заявил, что в первую очередь он позвонит президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

Ранее Бернем пообещал продолжать поддержку Украины на том же уровне, что и его предшественник - Кир Стармер. Он подчеркнул, что его внешнеполитическими приоритетами на посту главы правительства будут повышение национальной безопасности Британии, укрепление действующих альянсов, расширение сотрудничества с Европой, а также поддержка Украины в войне с Россией.

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