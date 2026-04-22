У побережья Австралии собралось огромное скопление смертельно опасных существ

Недавно у побережья Пилбары на западе Австралии было обнаружено множество новых, смертельно опасных кубомедуз. Об этом пишет The Independent.

Почти 100 этих мягких, белых и полупрозрачных существ выплыли из вод в 1530 км к северу от Перта, поразив морских биологов, поскольку, вероятно, это новый вид.

Отмечается, что медузы, обычно встречающиеся в северных водах, характеризуются округлым и кубовидным телом с длинными ядовитыми щупальцами и известны в науке как Chironex fleckeri.

Доктор Лиза-Энн Гершвин, один из ведущих австралийских таксономистов медуз, рассказала:

"Мы давно думали об этом виде, и он, вероятно, новый для науки".

Важно, что он еще не получил названия и классификации.

Работник порта Дампир, Бен Уолкингтон, сказал, что в детстве он видел кубомедуз, но это первый раз за долгое время, когда он увидел именно этот вид.

Интересно, что кубомедузы входят в число самых смертоносных беспозвоночных на планете. С начала ведения статистики в Австралии от укусов кубомедуз погибло около 80 человек.

По словам Гершвин, те виды, которые выбросило на берег в Пилбаре, вероятно, отличаются от кубомедуз, встречающихся в водах Северной территории и Квинсленда.

В марте 2021 года австралийский подросток стал первым человеком, умершим от укуса кубомедузы за 15 лет. Это был первый зарегистрированный случай смерти с 2006 года.

Важно, что яд кубомедуз содержит токсины, поражающие сердце, нервную систему и кожу. Каждое из их щупалец, которые могут вырастать до 3 метров в длину, содержит около 5000 жалящих клеток.

Их укус настолько болезненный, что пловцы, как известно, впадают в шок и тонут или умирают от сердечной недостаточности, не доплыв до берега.

"Они встречаются даже на юге, вплоть до Эксмута, но сообщения о большом их количестве - это необычно", - заявил ученый из Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO), доктор Джон Кисинг.

