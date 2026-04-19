Оккупанты планируют массовый вылов медуз в Азовском море: чем это грозит

Российские оккупанты совместно с "Росрыболовством" планируют массовый вылов медуз в Азовском море. Россияне заявляют, что таким образом хотят "очистить акваторию" перед курортным сезоном. Однако, как пишет Центр национального сопротивления, захватчики в очередной раз вмешиваются в экосистему, чтобы в краткосрочной перспективе заработать деньги.

"Медузы являются важной частью морской среды - они регулируют количество планктона и поддерживают баланс в пищевой цепи. Их массовое уничтожение может привести к неконтролируемому "цветению" воды, снижению качества кислорода и нарушению кормовой базы рыбы", - объясняют в Центре.

Там подчеркнули, что такие действия могут привести к масштабным изменениям во всей акватории. Впоследствии это может привести к деградации экосистемы Азова и превращению отдельных участков в "мертвые зоны".

"Таким образом оккупационные власти в очередной раз демонстрируют, что рассматривают природные ресурсы исключительно как источник прибыли, игнорируя долгосрочные последствия для региона", – добавили в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее на побережье Одесской области заметили редкого хищника, который охотился на грызунов. Ученый Иван Русев обнародовал видео, на котором можно увидеть красивого кота, который что-то ищет на побережье.

"Сейчас на видео - встреча в другой локации национального парка, у моря, с другим диким котом, который ищет полевок... Лесные коты - редкий вид и важная часть большой природной экосистемы, как и лисы, и шакалы, и барсуки в нашем национальном парке. Без них нет гармонии и сбалансированности в дикой природе", - рассказал ученый.

Также исследователи ответили, откуда в районе Чернобыля взялось стадо одичавших коров. По их словам, для укрытия от холода и хищников эти коровы занимают заброшенные здания.

