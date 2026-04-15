Австралия стала первой страной за пределами США, которая испытала собственные ракеты GMLRS

Австралия сделала важный шаг на пути к оборонной самостоятельности, проведя испытательные пуски первых ракет системы управляемых ракетных установок (GMLRS) отечественного производства. Об этом пишет Interesting Engineering.

Известно, что запуск состоялся 13 апреля на полигоне Вумера в Южной Австралии. Такое событие означает переход страны от статуса покупателя ракет к статусу производителя.

"Это событие усиливает возможности австралийской армии по нанесению ударов на большие расстояния, одновременно отвечая более широким целям обороны союзников, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также позиционирует Австралию как единственную страну за пределами США, производящую GMLRS, что укрепляет устойчивость цепочки поставок для сил коалиции", - объяснили в материале.

Видео дня

Начало местного производства ракет

Отмечается, что ракеты были изготовлены на новом заводе в Порт-Уэйкфилде, который открылся в декабре 2025 года.

GMLRS - это 227-миллиметровая ракета с точным наведением, предназначенная для ударов "земля-земля". Ее запускают с высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), которую Австралия приняла на вооружение в марте прошлого года.

"Каждая пусковая установка HIMARS несет один контейнер с шестью ракетами. Эти ракеты используют инерционное наведение с поддержкой GPS, чтобы поражать цели с высокой точностью на расстоянии более 43 миль (69 км - УНИАН). Это были третьи учения с боевыми стрельбами, проведенные австралийскими подразделениями HIMARS с момента их ввода в эксплуатацию. Быстрые темпы испытаний подчеркивают ускоренные усилия по подготовке и обеспечению боевой готовности", - добавляют в издании.

В частности, министр оборонной промышленности Пэт Конрой сказал:

"Производство ракет в Австралии имеет ключевое значение для устойчивости национальной обороны страны".

Стратегический переход к самообеспечению

Такие испытания направлены на уменьшение зависимости от иностранных оборонных цепочек поставок. Также они способствуют пополнению запасов боеприпасов союзников, а именно вооруженных сил США и их партнеров, действующих в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Сейчас Австралия является единственной страной за пределами США, которая производит ракеты GMLRS, что открывает для австралийской промышленности возможности войти в глобальные цепочки поставок", - отметил Конрой.

С оперативной точки зрения GMLRS предоставляет командующим возможность нанесения мобильного и точного удара. Кроме того, подразделения HIMARS могут быстро вести огонь и менять позиции, снижая уязвимость перед огнем противника.

Также система может поражать командные пункты, логистические центры, системы противовоздушной обороны и скопления войск.

"Этот успешный испытательный запуск является важной вехой для суверенных возможностей Австралии в сфере управляемого оружия, демонстрируя конкретный прогресс в укреплении нашей национальной самодостаточности и обеспечении оборонного будущего, созданного в Австралии", - заверил Конрой.

