Президент США заявил, что "в США есть хорошие люди".

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не прочь баллотироваться в президенты в 2028 году, но, учитывая неконституционность своего третьего срока, считает главными претендентами на эту должность вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One, сообщает Politico.

Представители прессы спросили Трампа о его позиции относительно идеи баллотироваться на третий срок, которую недавно выдвинул бывший стратег Белого дома Стив Бэннон.

"Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю", - сказал Трамп.

Видео дня

Президент США заявил, что "на самом деле не думал об этом" и что "в США есть хорошие люди". Когда его попросили назвать имена, он указал на вернувшегося в пресс-кабину госсекретаря Рубио и продолжил:

"У нас замечательные люди - мне не нужно вдаваться в подробности. Один стоит прямо здесь".

Также Трамп похвалил вице-президента США Вэнса.

"Очевидно, что Джей Ди отличный. Замечательный вице-президент. Я не уверен, что кто-то будет выдвигаться против этих двоих", - сказал президент.

Слова Бэннона о третьем сроке Трампа

Ранее бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что Трамп будет президентом в 2028 году. Он сказал, что люди "должны с этим свыкнуться" и в этом "нуждается сама страна".

Вас также могут заинтересовать новости: