Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет президентом в 2028 году. Это будет его третий президентский срок.

Такое заявление сделал ведущий подкаста War Room, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон. В интервью проекту Insider от издания The Economist он сказал, что люди должны с этим свыкнуться.

Загвоздка в том, что в Конституции США есть 22 поправка, которая прямо запрещает избираться на пост президента более чем два раза. Но Бэннон говорит, что пути есть.

"Есть много разных альтернатив. В подходящее время, мы расскажем, каков план. В 2016 году у нас были более высокие шансы, чем в 2024 году, и более высокие шансы, чем в 2028 году", – объяснил он.

Бывший стратег Белого дома убежден, что в 2028 году Трамп будет президентом США. Он считает, что в этому нуждается сама страна.

"Трамп является проводником божественного провидения, он является инструментом. Он очень несовершенен. Он не является церковным человеком, не особо религиозен, но он является инструментом божественной воли", – считает Бэннон.

В то же время он подчеркнул, что есть лишь один способ, как Трамп может оказаться президентом США в третий раз – по воле американского народа.

Что говорит американский закон

Конституция Соединенных Штатов Америки прямо запрещает кому-либо избираться на пост президента более двух раз, то есть в общей совокупности – не более восьми лет.

Однако в СМИ не раз писали, что Трамп ищет лазейки, которые помогли бы ему обойти 22 поправку.

Примечательно, что в истории таки был один случай, когда один и тот же человек оставался на посту президента США дольше. Речь идет о Франклине Делано Рузвельте. Из-за ситуации, сложившейся в период Второй мировой войны, он выдвинул свою кандидатуру на третий срок, и был избран.

Более того, его даже избрали на четвертый срок, однако Рузвельт умер через несколько месяцев.

