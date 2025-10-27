Трамп уверен, что конфликт России и Украины может стать девятой войной, которую он сможет урегулировать, подчеркивая важность мирных соглашений для спасения жизней.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн. Он уверен, что российско-украинская война станет девятой, которую ему удастся урегулировать.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет", - сказал он во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Кроме того, президент США также подчеркнул важность мирных соглашений, которые, по его мнению, спасают миллионы жизней и укрепляют международную репутацию США.

Как сообщал УНИАН, Трамп заявления, что российскому диктатору Владимиру Путину стоит завершить войну, которую он начал против Украины, а не показательно испытывать ракеты.

"Я считаю, что Путину не стоит об этом говорить. Ему следует закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, скоро будет идти четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты", - подчеркнул Трамп, комментируя испытания "Буревестника".

Кроме того, Трамп заинтриговал заявлением о вероятности введения новых санкций против России.

