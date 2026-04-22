Соловьёв обрушился с критикой на Мелони: что ответила ему премьер-министр Италии

Российский телеведущий Владимир Соловьев, главная фигура в пропагандистской машине российского президента Владимира Путина, известный своими воинственными угрозами в адрес европейских стран, обрушился с оскорблениями на итальянском языке на премьер-министра Джорджию Мелони. Италия немедленно вызвала российского посла Алексея Парамонова, сообщает Ansa.

"По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни по последовательности, ни по свободе. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. Мы, в отличие от других, не имеем ниточек, не имеем хозяев и не выполняем приказов. У нас остается только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, несмотря на пропагандистов со всех уголков мира", – написала в соцсетях премьер-министр Джорджия Мелони.

Издание отметило, что хотя Мелони и не упомянула Соловьева, но таким образом отреагировала на его оскорбления в свой адрес.

"Заявленная идиотка, плохая баба, позор человечества", – издание поделилось, что это лишь некоторые из оскорблений, которые известный телеведущий бросает в адрес итальянской лидерки во время своей программы. Еще Соловьев назвал Мелони "фашисткой" и "сертифицированной идиоткой".

В статье указывается, что с суровым лицом и монотонным голосом журналист, выходящий в эфир в военном зеленом пиджаке с серпом и молотом на главном канале государственного телевидения "Россия 1", чередует в своих словесных нападках оскорбления на итальянском языке и фразы на русском.

"Европа вступила с нами в прямую войну, мы услышали это из заявлений Мерца", – отмечает издание, что именно так начинает свою речь на родном языке "голос Кремля".

Затем он переходит к оскорблениям на итальянском, прежде чем перейти к окончательному политическому анализу.

"В очередной раз итальянские дипломатические органы допустили грубую ошибку, вызвав меня в Министерство иностранных дел Италии", – прокомментировал посол России в Италии Алексей Парамонов в соцсетях свой вызов в Фарнезину после оскорбительных высказываний журналиста Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии.

Парамонов отметил, что "Мелони является законным главой правительства, и ни один представитель российских властей никогда не высказывал оскорбительных суждений в ее адрес или в адрес Италии".

Он добавил, что "ни один здравомыслящий человек никогда не стал бы трактовать личные оценки кого-либо как официальные заявления правительства государства".

Издание констатирует, что Соловьев, который называет российского президента "верховным главнокомандующим", часто чувствует себя свободным говорить то, что официально нельзя.

В частности, несколько месяцев назад он без каких-либо колебаний заявил:

"Мы должны уничтожить Берлин и войти в этот забытый Богом город. Мы снова должны войти в Париж. Мы снова должны освободить Вену".

В публикации говорится, что президент Италии Серджио Маттарелла направил премьер-министру послание солидарности, в котором выразил возмущение вульгарными словами российского телеведущего.

"Я вызвал в министерство российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест в связи с этими чрезвычайно серьезными и оскорбительными заявлениями", – сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Примечательно, что в защиту премьер-министра Италии выступила оппозиция: от лидера M5S Джузеппе Конте до секретаря PD Элли Шлейн, которая назвала "неприемлемыми сексистские обвинения" в адрес Мелони и напомнила "российскому режиму и его сторонникам", что тот, кто оскорбляет представителей итальянских институтов, оскорбляет всю страну.

Издание добавляет, что евродепутат от Демократической партии Пина Пичерно, которая в прошлом году подверглась нападкам со стороны Соловьева, назвавшего ее "позором человечества, животным, сертифицированной идиоткой" после того, как она выступила против распространения российской пропаганды в итальянских СМИ, призывает Мелони рассматривать эти нападки как "медали".

Трамп раскритиковал Мелони: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Мелони о том, что Италия не будет помогать американцам в операции против Ирана. В частности, Трамп заявил, что считал Мелони смелой, но ошибался. Более того, он добавил, что вообще не может представить, что премьер-министр Италии нравится людям. Глава Белого дома поделился, что давно не разговаривал с Мелони, "потому что она не хочет помогать нам с НАТО, она не хочет помогать нам избавиться от ядерного оружия, она очень отличается от того, что я думал". По его словам, Мелони считает, что "Америка должна делать работу за нее".

Также мы писали, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала "неприемлемыми" резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского. Мелони считает, что "вполне справедливо и естественно", что глава Католической церкви призывает к миру и осуждает любые формы войны. До этого Папа Римский Лев XIV раскритиковал войну в Иране и заявил, что она подпитывается "манией всемогущества". В ответ на это глава Белого дома заявил, что "не хочет видеть такого человека во главе Католической церкви".

