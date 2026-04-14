'Это неприемлемо': Мелони резко осудила Трампа за критику Папы Римского

По словам Мелони, очевидно, что глава Католической церкви осуждает любые формы войны.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. Она назвала слова американского лидера "неприемлемыми", пишет CNN.

"Я считаю высказывания президента Трампа в адрес Святейшего Отца неприемлемыми. Папа - глава Католической церкви, и вполне справедливо и естественно, что он призывает к миру и осуждает любые формы войны", - сказала Мелони.

В издании напомнили, что ранее Папа Римский Лев XIV раскритиковал войну в Иране и заявил, что она подпитывается "манией всемогущества". В ответ на это Трамп сказал, что "не хочет видеть такого человека во главе Католической церкви".

Видео дня

Ссора Трампа и Папы Римского - что известно

После начала войны США и Израиля против Ирана Папа Римский Лев XIV публично призвал стороны к миру. Он подчеркнул, что война в Иране подпитывается "манией всемогущества".

Позже президент США Дональд Трамп сказал, что Папа Римский "слабо реагирует на преступность и ужасно справляется с внешней политикой". Он заявил, что не хочет видеть во главе Католической церквим человека, который считает нормальным, что Иран обладает ядерным оружием, а также того, кто считает ужасным то, что США напали на Венесуэлу.

Затем Папа Римский Лев XIV заявил, что не испытывает страха перед администрацией президента США. Как добавил Папа Римский, он призывает всех людей "искать способы построения мостов мира и примирения, искать способы, чтобы избежать войны в любое возможное время".

