'Не могу представить, что она нравится людям': Трамп раскритиковал Мелони из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони за то, что она отказалась помогать американцам в операции против Ирана. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

"Вам нравится, что ваш премьер-министр ничего не делает для получения нефти? Нравится ли она людям? Не могу себе представить. Я шокирован ею. Я считал ее смелой, но я ошибался", – заявил Трамп в телефонном разговоре с журналистами.

На вопрос, разговаривал ли Трамп с ней об этом, американский лидер ответил:

"Нет. Она просто говорит, что Италия не хочет вмешиваться. Хотя Италия получает свою нефть оттуда, хотя Америка очень важна для Италии. Она не считает, что Италия должна вмешиваться. Она считает, что Америка должна делать работу за нее".

Также лидер Белого дома рассказал, что давно не разговаривал с Мелони, "потому что она не хочет помогать нам с НАТО, она не хочет помогать нам избавиться от ядерного оружия, она очень отличается от того, что я думал".

Кроме того, Трамп повторил свои слова о том, что Европа "разрушает себя изнутри" своей иммиграционной и энергетической политикой.

"Они платят самые высокие цены на энергоносители в мире, и они даже не готовы бороться за Ормузский пролив, откуда они их получают. Они полагаются на Дональда Трампа, чтобы он держал его открытым", – подчеркнул он.

Заявление европейцев по поводу переговоров США и Ирана

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе лидеры ведущих стран Европы, руководство Европейского Союза и Канады выступили с совместным заявлением относительно договоренности между США и Ираном о двухнедельном перемирии.

Под этим заявлением подписались: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Канады Марк Карни, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Роб Йеттен, премьер Испании Педро Санчес, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Они заявили, что поддерживают соответствующие дипломатические усилия. Они находятся в тесном контакте с Соединенными Штатами и другими партнерами.

