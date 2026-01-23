Назад дороги нет: угрозы Трампа в отношении Гренландии навсегда изменили Европу, - Politico

Экстренная встреча европейских лидеров в Брюсселе стала историческим поворотным моментом.

Назад дороги нет. Именно таким был главный посыл европейских лидеров, собравшихся в четверг в Брюсселе. И хотя этот экстренный саммит, созванный в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, прошел гораздо менее драматично, поскольку американский лидер "отступил" за 24 часа до его начала, тихое осознание того, что европейский Рубикон эпохи после 1945 года перейден, стало от этого лишь более поразительным.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, два самых влиятельных лидера ЕС, которые в последнее время не всегда находили общий язык, были едины в своем предупреждении: трансатлантический кризис катапультировал блок в суровую новую реальность – ту, в которой необходимо принять независимость, пишет Politico.

"Мы знаем, что должны работать как независимая Европа", – заявила журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании пятичасовой встречи.

Видео дня

Журналисты отмечают, что хотя, в отличие от недавних саммитов ЕС, здесь не было громких споров, ссор или даже принятия каких-либо формальных решений, встреча тихо сигнализировала о негласном понимании. По словам четырех дипломатов ЕС и одного чиновника, знакомого с ходом дискуссии, лидеры осознали роковой разрыв между старым и новым порядком – между тем, как Запад функционировал со времен Второй мировой войны, и тем, что ждет впереди.

В материале говорится, что ментальный сдвиг в сторону независимости назревал годами – с тех пор как Трамп впервые въехал в Белый дом в 2017 году. Но его беспрецедентные угрозы в адрес Гренландии послужили внезапным сигналом тревоги, вынудив европейцев предпринять шаги, которые были бы немыслимы еще несколько месяцев назад.

"Это момент Рубикона. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, что было раньше. Они [лидеры] говорят об этом уже несколько дней", – сказал один из дипломатов ЕС из страны восточного фланга, знакомый с дискуссиями лидеров.

Как именно будет выглядеть этот "новый путь" – это, как обычно, тема для отдельного разговора в будущем. Но на этой неделе уже прозвучали намеки. Первоначальная реакция лидеров ЕС на гренландский кризис – приостановка торгового соглашения между ЕС и США, отправка войск в Гренландию, угроза применения масштабных торговых контрмер против США – послужила предвкушением того, что может произойти, пишет СМИ.

Все и сразу

В кулуарах, а затем и публично лидеры подчеркивали, что быстрая и единая реакция в этом месяце не может быть разовой акцией. Напротив, она должна определить подход блока практически ко всему.

"Речь не может идти только об энергетической безопасности или обороне, только об экономической мощи или торговой зависимости – это должно касаться всего и сразу", – сказал один из дипломатов.

Ключевой особенностью новообретенного стремления Европы к независимости стала степень единства, которая долгое время ускользала от блока. Для стран восточного фланга ЕС их географическое положение на пути экспансионистской России долгое время подкрепляло квазирелигиозную веру в НАТО (где надежные США обладали крупнейшей армией и гарантировали защиту всем остальным) и в способность альянса сдерживать Москву.

Чувство экзистенциальной зависимости от США прочно удерживало эти страны в лагере Вашингтона, что приводило к разногласиям со странами, расположенными западнее, такими как Франция, которые выступали за "стратегическую автономию" Европы.

Теперь Франция не одинока. Даже страны, напрямую подверженные российской экспансии, демонстрируют готовность присоединиться к курсу на независимость. Эстония – показательный пример. Крошечная балтийская страна на прошлой неделе заявила, что рассмотрит возможность отправки войск в Гренландию в рамках "оценочной миссии", организованной НАТО. Таллин в итоге не отправил солдат, но сам факт того, что такая возможность рассматривалась, был примечателен, отмечают журналисты.

"Когда Европа не разделена, когда мы стоим вместе, и когда мы ясны и сильны, в том числе в нашей готовности постоять за себя, тогда результаты будут видны. Я думаю, мы чему-то научились за последние дни и недели", – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Польша, один из самых верных сторонников США, также вышла из своей традиционной зоны комфорта. По словам дипломатов, в ходе обсуждения ответных мер премьер-министр Дональд Туск сигнализировал о готовности применить "Инструмент по борьбе с принуждением" (Anti-Coercion Instrument) – мощный механизм торгового возмездия, позволяющий ограничивать инвестиции из угрожающих стран.

"Мы всегда уважали и принимали американское лидерство. Но то, что нам нужно сегодня в нашей политике – это доверие и уважение среди наших партнеров здесь, а не доминирование и не принуждение. Это не работает", – сказал Туск.

Усвоенный урок

Похожее осознание укореняется и в северных странах Европы, традиционно выступающих за свободную торговлю. Хотя такие государства, как Дания, Швеция и Нидерланды, исторически выступали против любых шагов, которые могли бы поставить под угрозу их торговые отношения с США, эти страны также сигнализировали о готовности к ответным мерам против Трампа.

"Это новая эра, в которой мы больше не собираемся полагаться на них. По крайней мере, в течение трех лет, пока Трамп остается у власти. "Этот [кризис в Гренландии] был тестом. Мы усвоили урок", – сказал еще один европейский дипломат.

Даже Германия, чья политическая культура десятилетиями определялась верой в трансатлантические отношения, ставит под сомнение старые постулаты. Канцлер Мерц намекнул, что Германия может поддержать жесткий торговый ответ против США.

Хотя дипломаты и чиновники ЕС приписывают этим шагам заслугу в том, что Трамп изменил свое мнение относительно тарифных угроз, они предупредили, что теперь на повестке дня стоят дальнейшие жесткие решения.

"Нам нужно владеть собственной повесткой дня. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия. Урок в том, чтобы не говорить "нет" всему подряд", – добавил один из дипломатов.

Ситуация вокруг Гренландии - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, как Украина может помочь в защите Гренландии. "Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы. Либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", - отметил президент Украины.

Кроме того, мы также рассказывали, что Гренландия сыграла важную роль в последней попытке закончить войну в Украине. Произошедшая ситуация вселила в Украину и ее союзников надежду на то, что этот раунд переговоров может привести к более значимому прогрессу.

Вас также могут заинтересовать новости: