Политика Трампа в Гренландии и Украине лишила США доверия ключевых союзников, - Reuters

Эксперты говорят, что требования отдать Гренландию нанесли долгосрочный ущерб альянсам США.

Внешняя политика США с начала второго строка Дональда Трампа часто резко менялась по ряду вопросов и формулировалась без участия чиновников по вопросам национальной безопасности. Вместо этого действия администрации президента США были продиктованы исключительно Дональдом Трампом и небольшой группой его ближайших помощников.

Как пишет Reuters, во многом такой подход работает в пользу Трампа, учитывая его подозрительное отношение к вашингтонской бюрократии и желание быстро воплощать свои решения в жизнь. Но внезапные заявления и неожиданные изменения, вытекающие из этого, рискуют нанести непоправимый ущерб отношениям с ключевыми союзниками США.

Военные действия

Опасность такого централизованного – и персонализированного – подхода стала очевидной за последние несколько недель, когда Трамп и чиновники его администрации в интервью и в социальных сетях неоднократно намекали на возможность применения силы в Гренландии. Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США.

"Законодатели позвонили госсекретарю Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, изложив свои опасения и посоветовав администрации не предпринимать дальнейших шагов, сообщил один из источников. Некоторые республиканские законодатели также сообщили представителям администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с любым военным вторжением в Гренландию", - пишет Reuters.

И хотя, по словам двух источников, близких к администрации, военные действия никогда всерьез не рассматривались, Кори Шейк, бывший сотрудник Пентагона и Белого дома, работающий в Американском институте предпринимательства, заявила, что угроза Трампа захватить Гренландию силой уже нанесена:

"Трамп настолько непоследователен в своих угрозах, что невозможно гарантировать, что он не сделает это снова. Он сделал Соединенные Штаты не заслуживающими доверия в глазах наших ближайших друзей".

Централизованные решения

Практика Трампа по централизации внешнеполитических решений, опоре на доверенных помощников и фактическому отстранению экспертов, является постоянной темой его второго срока.

Это происходило несколько раз во время переговоров о прекращении войны России в Украине. В частности, осенью в результате встреч между специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и российским посланником Кириллом Дмитриевым был разработан план из 28 пунктов по прекращению войны.

При этом многие высокопоставленные американские чиновники в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности, которые обычно были бы в курсе развития подобного плана, не были проинформированы о процессе, сообщали источники.

Представитель Государственного департамента заявил: "В администрации президента Трампа царит атмосфера тесного сотрудничества, и есть преданные своему делу государственные служащие, которые добросовестно продвигают ключевые приоритеты. А есть и анонимные источники, которые жалуются прессе и явно не обладают ни здравым смыслом, ни характером, необходимыми для реализации программы президента Трампа".

Политика Трампа

Ранее Трамп пригрозил ввести для Канады 100% пошлину на весь ее экспорт в США в случае заключения ею торгового соглашения с Китаем. Это решение уже раскритиковали в Сенате.

Трамп вызвал волну возмущения в Великобритании заявлением, что якобы британские войска оставались "за линией фронта" в Афганистане. Это вызвало возмущения со стороны премьер-министра Кира Стармера и других политических лидеров, в частности, короля Карла III, чей сын принц Гарри служил на передовой пилотом вертолета и потерял друзей в боях. Через несколько дней глава Белого дома изменил свою позицию на выходных и похвалил британских солдат, которые воевали там под руководством США.

