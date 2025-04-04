О важности Гренландии для США говорил и верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе.

Президент США Дональд Трамп продолжает пытаться получить контроль над Гренландией. Более того, верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи говорил о том, что этот остров жизненно важен для национальной безопасности Штатов.

Контроль над Гренландией является не просто прихотью Трампа. В издании The War Zone объяснили, что географическое положение острова делает его ключевой территорией, с которой можно отслеживать российские подводные лодки.

"Ключевым моментом является то, что он образует западную границу Фареро-Исландского рубежа между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), то есть того водоема, через который российские подводные лодки с Северного флота в Мурманске поднимаются вверх, а затем опускаются вниз через этот разрыв", - рассказывал Каволи.

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В издании отметили, что угроза со стороны российских подводных лодок в Атлантике была настолько велика, что в 2021 году ВМС США создали специальную противолодочную оперативную группу из эсминцев класса Arleigh Burke. Из-за этого пять лет назад один из высших офицеров ВМС США предупредил, что Восточное побережье больше не является безопасным убежищем для кораблей и подводных лодок этой морской службы.

Журналисты подчеркнули, что россияне также не упускают из виду ценность Фареро-Исландского рубежа. Например, в 2019 года РФ начала свои крупнейшие со времен Холодной войны учения, направив в этот регион не менее 10 подводных лодок.

"Цель некоторых подводных лодок - как можно дальше выйти в Атлантику и не быть обнаруженными", - сообщало тогда норвежское новостное агентство NRK.

Кроме того, российские подводные лодки могут войти в Фареро-Исландского рубеж у берегов Норвегии, чтобы занять оборонительную позицию и не дать американским подводным лодкам и надводным боевым кораблям продвинуться на север во время кризиса, добавили в издании.

Каволи призывал сенаторов увеличить американское присутствие в Гренландии. Он предупреждал, что россияне имеют возможность достичь позиций, с которых они могут нанести удары по целям на территории США, напомнили в издании.

Тем не менее американское присутствие можно увеличить и без захвата Гренландии, считают в издании. На острове есть несколько мест, где США и союзники по НАТО могут усилить свой противолодочный потенциал.

Журналисты подчеркнули, что одной из главных составляющих стратегических ценностей Гренландии является возможность следить за подводными лодками с ее территории. Расположение острова также решает ряд других важных военных задач. Например, радарные решетки на Питуффике обеспечивают критически важное раннее предупреждение об атаках российских баллистических ракет.

США хотят захватить Гренландию - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение аннексировать Гренландию. Он заявил, что если придется, Штаты применят силу.

Кроме того, новый премьер-министр Гренландии, лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен говорил, что США не смогут захватить остров. Он подчеркнул, что гренландцы должны слушать, когда другие говорят о них, но их "не должно трясти".

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