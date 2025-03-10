'Сделаем вас богатыми': Трамп снова заговорил о планах относительно Гренландии

По его словам, остров будет иметь миллиардные инвестиции и новые рабочие места в случае присоединения к США.

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Он обещает острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

"Мы и в дальнейшем будем заботиться о вашей безопасности, как мы это делали со времен Второй мировой войны. Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер добавил, что Гренландия может присоединиться к Соединенным Штатам, если захочет:

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"Если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов".

Планы Трампа по Гренландии: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп в свой первый день на посту заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. Мол, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над этой территорией, поэтому США хотят ее забрать.

В то же время, как свидетельствует опрос общественного мнения компании Verian, 85% гренландцев не хотят, чтобы их арктический остров стал частью США. Почти половина жителей Гренландии также считают, что интерес президента США Дональда Трампа к этой территории является угрозой.

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