Он считает, что аннексия Гренландии - "это совсем другое", нежели российская аннексия украинских территорий.

США непременно аннексируют Гренландию, если придется - с применением силы. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью каналу NBC News.

"Мы получим Гренландию. Да, 100%", - сказал Трамп.

По его словам, существует "хорошая вероятность того, что мы сможем сделать это без военной силы", но он не исключает ни один возможный вариант.

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Отвечая на вопрос о том, какой сигнал России и остальному миру пошлют США аннексией Гренландии, Трамп ответил следующее:

"Я об этом не думаю. Меня не волнует. Гренландия - это совершенно отдельная тема, очень другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", - сказал он.

Трамп в частности пожаловался, что корабли из "России, Китая и многих других мест" плавают у берегов Гренландии.

"Мы не позволим, чтобы произошло то, что может повредить миру или Соединенным Штатам", - добавил он.

Трамп хочет аннексировать Гренландию

Как писал УНИАН, после победы на выборах Дональд Трамп начал активно выражать желание присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Он заявил, что аннексия острова "точно состоится", подчеркивая стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

Трамп обещал значительные инвестиции в экономику Гренландии, создание новых рабочих мест и экономический рост для местного населения. Он отметил готовность США инвестировать миллиарды долларов, чтобы сделать гренландцев "богатыми".

Лидер Гренландии Муте Эгеде выразил готовность к диалогу с Трампом относительно будущего острова, но подчеркнул, что Гренландия не заинтересована в том, чтобы стать частью США.

Заявления Трампа вызвали резкую реакцию также со стороны Дании и международного сообщества. Дания отвергла возможность продажи Гренландии, подчеркивая, что остров не является товаром для продажи. Вместе с тем правительство Дании выразило готовность к расширению военного сотрудничества с США.

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