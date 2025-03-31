Он говорит, что судьбу острова будут решать люди.

Новый премьер-министр Гренландии, лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Соединенные Штаты Америки не смогут ее получить.

Политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, что гренландцы должны слушать, когда другие говорят о них, но их "не должно трясти". По словам Нильсена, Гренландия не принадлежит никому другому и сама решает свое будущее:

"Мы не должны реагировать со страхом. Мы должны реагировать со спокойствием, достоинством и единством. И именно через эти ценности мы должны четко и спокойно показать президенту США, что Гренландия - наша. Так было вчера. Так есть и сегодня. И так будет".

Трамп хочет получить Гренландию

Напомним, после возвращения в Белый дом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что контроль над островом является необходимым для национальной безопасности страны.

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Трамп не исключил возможности использования военной силы или экономического давления для достижения этой цели, подчеркнув, что не собирается снимать с рассмотрения никакие варианты.

В Дании и Гренландии заявляли, что остров является автономным и его будущее определяют сами гренландцы.

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