Для трех знаков Зодиака новая неделя будет самой счастливой в году

В списке есть представители знака Козерог.

Составлен гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года. Этотпериод будет особенно благоприятным для трех знаков Зодиака. Многие события будут складываться удачно, а смелые решения и готовность выйти за привычные рамки помогут приблизиться к долгожданным целям, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Одним из главных астрологических событий станет соединение Солнца и Юпитера во Льве 29 июля. Этот аспект считается одним из самых счастливых в году, поскольку открывает новые возможности, усиливает уверенность в себе и помогает добиться успеха тем, кто готов действовать. Также важную роль сыграет полнолуние в Водолее, которое подтолкнет к завершению важных процессов и поможет увидеть результаты прежних усилий.

Стрелец

Для Стрельцов начинается один из самых удачных периодов за последнее время. Представители этого знака почувствуют, что готовы оставить позади старые ограничения и решиться на то, о чем давно мечтали. Именно сейчас появится шанс сделать шаг, который в будущем станет поворотным.

Соединение Солнца и Юпитера принесет благоприятные возможности сразу в нескольких сферах жизни. Возможны успехи в работе, интересные предложения, новые знакомства, романтические перспективы и даже путешествия. Неделя подарит ощущение, что удача наконец оказалась на вашей стороне, поэтому важно не бояться перемен и использовать открывающиеся возможности.

Близнецы

Близнецам эта неделя поможет приблизиться к исполнению давней мечты. Полнолуние в Водолее 29 июля завершит цикл событий, который начался еще в феврале, поэтому многие поймут, что их усилия наконец начинают приносить плоды.

Особую роль сыграет Северный узел, который усилит влияние этого полнолуния и поможет определить дальнейшее направление. Перед Близнецами могут открыться новые перспективы, а судьба подтолкнет к решениям, способным изменить жизнь к лучшему. Главное - не бояться сделать первый шаг и воспользоваться шансом, который может больше не повториться.

Козерог

Козерогам предстоит довериться не только здравому смыслу, но и собственной интуиции. Именно внутренний голос поможет принять решение, которое окажется судьбоносным. Иногда придется отказаться от привычного плана действий, однако именно это позволит выйти на новый уровень.

1 августа соединение Лилит в Стрельце и Венеры в Деве подтолкнет представителей знака к важным переменам. Неожиданные идеи, смелые решения или желание изменить привычный ход событий могут стать началом периода, который принесет больше возможностей, финансовое благополучие и личный успех. Чем меньше Козероги будут сопротивляться переменам, тем быстрее увидят, что они ведут их к лучшей жизни.

Напомним, ранее эксперты рассказали, в какие месяцы рождаются самые загадочные люди.

Вас также могут заинтересовать новости: