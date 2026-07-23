'Путин атаковал дроном Иисуса Христа': известная MAGA-блогер рассказала об атаке на Лавру

Лора Лумер впервые за годы войны посетила Киев.

Американская блогер Лора Лумер, впервые посетившая Украину, выпустила ролик для своих подписчиков о российском ударе "Шахедом" по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, пишет "Радио Свобода".

У Лумер достаточно большая аудитория, которая состоит из консервативных граждан, поддерживающих Дональда Трампа. Лумер – одна из самых влиятельных блогеров в этом направлении, ведь она пользуется авторитетом и поддержкой Трампа.

В четырехминутном видео из Успенского собора она рассказала об атаке, произошедшей 15 июня. Тогда "Шахед" ударил по Лавре, повредив крышу и пробив окно собора. Осколки упали на пол. К счастью, внутреннего пожара удалось избежать.

Видео дня

"Путин атаковал дроном Иисуса Христа. Пробудившийся Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео", – подписала Лумер видео в сети Х.

В самом видео она рассказала об атаке на Лавру, сделав акцент на несоответствии политики российского диктатора Путина, изображающего из себя защитника христианства, и его действиями во время войны в Украине.

"Со стороны россиян Путина лицемерно изображать Россию спасителем христианства, ведь он любит представлять себя именно так. Но если вы так заботитесь о христианстве, зачем обстреливать дронами старейший монастырь в Украине? Зачем это делать? Если посмотреть на ракурс, с которого дроны нанесли удар по монастырю, то можно предположить, что Путин и российские солдаты пытались атаковать дронами Иисуса Христа", – сказала она в видео, показав подписчикам росписи внутри собора и разбитое окно рядом с изображением распятого Христа.

К слову, в первые годы после полномасштабного вторжения Лора Лумер не поддерживала Украину. Она даже критиковала США за оказание военной помощи. Однако недавно публично признала, что коренным образом изменила мнение. Она отметила, что жила в "пузыре российской пропаганды". А её визит в Украину, по словам самой Лумер, стал попыткой разобраться в ситуации.

Как сторонники Трампа изменили отношение к Украине

Напомним, что, по данным аналитиков, все больше высокопоставленных американских чиновников меняют свою точку зрения в пользу поддержки Украины. При этом более проукраинским стал и сам Трамп. А сторонники движения MAGA, по выражению Меган Моббс, дочери бывшего представителя администрации Трампа в Украине Кита Келлога, "совершенно открыты для убеждения".

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