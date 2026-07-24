Впервые в истории НАТО ВМС Украины получили право управлять силами Альянса

Подразделение ВМС Украины успешно прошло оценку второго уровня по стандартам НАТО.

Впервые за всю историю существования НАТО Военно-морские силы ВС Украины получили право управлять силами Альянса. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Речь идет о том, что во время украинско-американских учений "Си Бриз 2026" штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС Украины успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2). По результатам длительных проверок подразделение получило оценку - "Полностью готово к выполнению миссии" (Mission Capable).

Как поясняется, в соответствии с руководящим документом "Программа оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО", оценка NEL-2 сосредоточена не только на совместимости, как на первом уровне, но и на полной оперативной готовности подразделения. Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards).

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"Впервые в истории современного военно-морского флота Украины подразделение официально включено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море. То есть отныне Украина обладает подтвержденной Альянсом способностью осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до Постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море", - говорится в заявлении.

Mission Capable - сложный, многоуровневый процесс, требующий колоссальной работы, отмечают в ВМС. С начала полномасштабного вторжения РФ, в условиях активной фазы войны, украинские военные моряки в течение трех лет проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и приобретали необходимые способности.

"Этот результат - очередное неоспоримое доказательство того, что Вооружённые силы Украины, а именно Военно-морские силы, не просто сдерживают врага, но и продолжают неуклонную интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности на уровне лучших флотов мира", - подчеркивают в ВМС.

Морские учения 2026 года - что известно

Напомним, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Великобритании проходят международные морские учения Sea Breeze 2026.

Представители ВМС Украины принимают участие в учениях, ведь их ждет важная послевоенная операция по разминированию акватории Черного моря, которая продлится годами.

Как отметил Плетенчук, для украинских моряков Sea Breeze - это, в первую очередь, обмен опытом, возможность работать в международной среде. Для Украины - задача на послевоенный этап - разминирование акваторий, которое в настоящее время проводится в срочном порядке.

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