Вместо звёзд человечество сможет видеть только искусственно созданные объекты.

Компания Reflect Orbital надеется контролировать и монетизировать солнечный свет с помощью флота гигантских космических зеркал. Стартап планирует к 2035 году вывести на орбиту 50 000 зеркальных спутников и удвоить глобальное производство солнечной энергии.

Колонистка Bloomberg ЛораУильямс отмечает, что риски реализации такой идеи включают нарушение ночного ритма, повреждение чувствительного оборудования и причинение необратимых повреждений зрения.

Солнце – самый мощный ресурс в Солнечной системе, и пока мы не можем контролировать, где и когда оно светит, поэтому пытаемся это сделать, говорят в Reflect Orbital. В компании планируют с помощью солнца заменить искусственное освещение без необходимости использования топлива или физической инфраструктуры.

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Орбитальные аппараты Reflect Orbital состоят из чрезвычайно тонких плоских отражающих панелей, которые, по словам компании, могут при необходимости направлять солнечный свет на участки Земли шириной около пяти километров. Яркость этих солнечных пятен будет регулироваться "от полной луны до полудня". Reflect Orbital уже привлек почти 29 миллионов долларов, а оценка компании составляет 187 миллионов долларов.

Первый светоотражающий спутник стартапа называется Eärendil-1, в честь персонажа из рассказов Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье. 9 июля Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала Reflect Orbital разрешение на его запуск в качестве демонстрационного проекта.

Как использовать потенциал солнца

У компании есть множество идей по использованию солнечных лучей своими спутниками. Среди них: питание солнечных панелей, повышение урожайности в сельском хозяйстве, замена уличных фонарей, продление рабочего времени промышленных предприятий, освещение поисково-спасательных операций и создание "незабываемых ночных впечатлений для мероприятий и общественных мест".

Самое большое преимущество стартапа – возможность солнечных панелей продолжать вырабатывать электроэнергию ночью. По оценкам компании, "полноразмерное созвездие" её спутников может более чем вдвое увеличить производство существующих солнечных активов по всему миру.

Недостатки Reflect Orbital

Однако FCC не учитывает влияние деятельности в космосе на окружающую среду. Отсутствие внешнего контроля над этим вопросом означает мало гарантий безопасности. Добавление десятков тысяч спутников к и без того переполненной орбите Земли будет закрывать звезды и нарушать ночной ритм жизни людей и дикой природы во всем мире.

Поэтому астрономы уже выступили против. Американское астрономическое общество предупреждает, что зеркала могут повредить чувствительное оборудование, временно нарушить зрение пилотов и водителей, а также вызвать необратимое повреждение глаз у любого, кто смотрит в телескоп среднего размера.

Следует учитывать и вредное воздействие искусственного света ночью. Глобальное исследование показало, что в среднем ночное небо становится на 10% светлее каждый год. Это нарушает циркадные ритмы как людей, так и дикой природы, что, как было доказано, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая рак. Морские черепахи и птицы часто ориентируются по луне при миграции, а искусственное освещение заставляет их сбиваться с курса.

Исследование астронома Европейской южной обсерватории Оливье Эно показало, что каждый спутник Reflect Orbital будет таким же ярким, как планета Венера, даже если его луч не будет направлен непосредственно на наблюдателя. Из густонаселенного города единственными видимыми "звездами" будут сотни спутников Reflect Orbital. Кроме того, одного лишь присутствия созвездия спутников будет достаточно, чтобы сделать небо в три-четыре раза ярче, поскольку они будут создавать рассеянный свет, который будет рассеиваться атмосферой Земли.

Солнечная энергия – последние новости

Европейцы превращают свои садовые заборы в мини-солнечные электростанции. Использование солнечного света для выработки электроэнергии уже сэкономило Европе 12,8 миллиарда евро за счет сокращения импорта газа.

Пустыня Атакама в Чили становится центром развития систем накопления энергии, которые позволяют крупным СЭС продолжать подачу электроэнергии после захода солнца.

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