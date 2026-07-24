Любимая блогерша Трампа встретилась с Зеленским: в FT объяснили, почему это важно

Немногие активисты, не занимающие государственные должности, имеют такой доступ к Трампу, какой есть у Лумер.

Праворадикальная активистка и влиятельная блогерша, к которой прислушивается Дональд Трамп, Лора Лумер встретилась с лидером Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на представителей Офиса президента.

Лумер также опубликовала фото с Зеленским на своей странице в Х.

Лумер, одна из любимых блогеров президента Дональда Трампа, до недавнего времени рассказывала своим миллионам подписчиков, что Украина коррумпирована, не заслуживает поддержки США и управляется "апологетом джихада". Однако впоследствии она резко изменила свою позицию от резкого критика Киева до одного из его главных защитников в движении MAGA, отказавшись от прокремлевских нарративов восхваляя стойкость Украины в борьбе с российской агрессией.

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Что это значит для Украины

Как отмечает FT, такой сдвиг в позициях Лумер поразителен как с точки зрения ее близости к Трампу, так и ее известности среди американских крайне правых, аудитория которых глубоко скептически относится к поддержке США в отношении Украины:

"Поскольку президент, похоже, по-прежнему прислушивается к ее советам по всем вопросам, от политики до кадров, ее изменение позиции в отношении Украины и публичная поддержка может помочь изменить мнение среди американских крайне правых".

Как указывает FT, немногие активисты, не занимающие государственные должности, имеют такой доступ к Трампу, какой есть у Лумер. Похоже, именно это помогло ей наладить связи с высокопоставленными чиновниками в Киеве, включая самого Зеленского.

Сергей Кислица, первый заместитель главы администрации президента Украины, встретился с Лаурой Лумер в среду и показал ей территорию Киево-Печерской лавры Она также посетила ресторан McDonald’s в Киеве, который неоднократно подвергался российским атакам.

Позируя на фоне зданий, разрушенных российскими ракетами, она похвалила "стойкость Украины", которая, по ее словам, "остается неизменной".

Остается неясным, что именно побудило Лумер к такой очевидной перемене мнения. "Тем, кто спрашивает, нет, правительство Украины не оплачивало мою поездку в Украину", – написала она в X.

Напомним, в начале недели Лумер приехала в Киев - впервые за годы войны. Она отметила, что жила в "пузыре российской пропаганды". А её визит в Украину, по словам самой Лумер, стал попыткой разобраться в ситуации.

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