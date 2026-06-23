Сторонники MAGA склоняются к поддержке Украине, но сам Трамп колеблется, - Foreign Policy

Администрация Трампа оставляет себе путь к продолжению мирного урегулирования войны в Украине.

Все больше высокопоставленных американских чиновников меняют точку зрения в сторону поддержки Украины. Как пишет Foreign Policy, потенциально это может проложить путь к усилению поставок оружия.

Издание напомнило, что после знаменитой ссоры в Белом доме, когда президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у него "нет карт", риторика начала меняться. Это стало заметно даже на недавней встрече лидеров стран G 7. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп "реально изменил свой подход" к Украине.

И, как пишет издание, - не только Трамп стал более "проукраинским". Госсекретарь Марко Рубио заявил, что у Украины самая сильная армия в Европе, и отметил высокие потери России в войне. Министр обороны Пит Хегсетх сказал, что украинцы удерживают оборону. Другие влиятельные сторонники Трампа также объединились вокруг Украины.

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Например, известная ведущая блога, ультраправая и консервативная Лора Лумер опубликовала в социальных сетях множество проукраинских и антироссийских материалов. Также авторы привели слова Меган Моббс, дочери бывшего посланника администрации Трампа в Украине Кита Келлога, которая заявила, что сторонники движения MAGA "вполне открыты для убеждения".

По мнению авторов, пока неясно, "перерастет ли этот риторический сдвиг в реальные действия для поддержки Украины". Например, повлияет ли он на увеличении поставок зенитных ракет Patriot или на возобновлении ключевых санкций США в отношении России.

"Сторонники Украины йже наблюдали аналогичные изменения в риторике США, но в конечном итоге были разочарованы", - так издание напомнило о словах Трампа в сентябре 2025 года, когда после встречи с Зеленским он заявил, что Украина может вернуть все оккупированные территории. Но после телефонного разговора с Путиным Трамп поменял мнение.

Журналисты пишут, что Трамп все еще воздерживается от жесткой линии в отношении Москвы. Это "может указывать на нежелание слишком сильно давить на Россию". Европейские источники рассказали авторам, что администрация Трампа избегает публично критиковать действия Путина. Нежелание поясняют тем, что это может навредить диалогу, который идет в рамках мирных переговоров.

Однако и тут издание отметило сдвиг. В частности, в последнее время американские чиновники более низкого уровня стали чаще осуждать Россию за нападения на Украину. Например, высокопоставленный представитель США в ООН осудил Россию за удары по Украине, назвав войну "стратегической катастрофой" для Москвы. А посольство США в Украине резко осудило российскую атаку по Киево-Печерской лавре. Хотя сам Трамп пока и не готов назвать Россию ответственной за войну.

Принуждение России к миру - последние новости

Напомним, что по данным СМИ, Украина считает, что заручилась поддержкой Белого дома для кампании, направленной на принуждение России к результативным переговорам. Сообщается, что во время встречи лидеров Большой семерки Дональд Трамп в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее". Считается, что без сильного давления Россия не согласится на мирные переговоры.

При этом, по словам постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль де-факто линии фронта, ведь терпение Украины "не безгранично".

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