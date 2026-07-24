Жизнь в Бухаресте: украинец откровенно рассказал о плюсах и минусах столицы Румынии

Этот город часто называют "маленьким Парижем".

Украинский блогер Ростислав Михайлишин прожил четыре месяца в Бухаресте, чтобы составить собственное впечатление о столице Румынии. Об этом он рассказал в своем видео на YouTube.

Прежде всего мужчина отметил, что Бухарест разительно отличается от других европейских столиц количеством зеленых насаждений.

"Центр буквально утопает в деревьях, а маленькие скверы и уютные уголки создают ощущение, будто ты постоянно гуляешь по какому-то мини-парку", – рассказал он.

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Именно за французскую архитектуру и собственную Триумфальную арку город часто называют "маленьким Парижем".

Впрочем, самым большим испытанием для украинца стал городской трафик, который в часы пик буквально парализует улицы. Блогер рассказал, как из-за пробок однажды опоздал на поезд.

"Я взял такси за час до отправления поезда... сел в такси, и мы застряли в таких пробках, что я просто вышел из такси, потерял билет на поезд, пошел на автостанцию и купил другой билет", – поделился он.

Из-за постоянных пробок путешественнику пришлось полностью изменить свой распорядок дня.

"Планировать что-то с самого утра или вечера – это почти нереально, потому что ты просто не выбраться из того места, где находишься, поэтому все планы я, по сути, составлял где-то в обеденное время", – рассказал он.

Отдельно Ростислав посоветовал будущим жителям внимательнее выбирать жилье: сам он поселился на окраине и, по его собственным словам, из-за этого лишился части атмосферы города.

"Ищите жилье поближе к центру, именно там лучше всего ощущается настоящая атмосфера города... В Бухаресте, выбрав неудачный район, можно легко лишиться того ощущения уюта, за которое этот город так любят", – подчеркнул он.

Удивила украинца и привычка местных сидеть на террасах прямо на тротуарах.

"Для меня большая загадка, почему люди садятся на террасы, расположенные прямо на тротуаре... Когда я так пробираюсь мимо них, чтобы не задеть тот кофе, не задеть ту еду, а они получают от этого какое-то удовольствие. И в принципе стоит в очереди куча людей, чтобы сесть на такую террасу", – отметил блогер.

Также путешественник обратил внимание на заведения с завышенными ценами, рассчитанные исключительно на туристов. Так, в популярном кафе "Ван Гог" обычная чашка кофе стоит 5–6 долларов, а блины – 15–20 долларов. По его наблюдениям, такие заведения заполнены преимущественно иностранцами, в частности итальянцами, тогда как местные там почти не бывают.

Среди прочих интересных моментов он отметил качественные отделенные велодорожки в центре, турники и брусья в парках, уютный японский микропарк и контрастную архитектуру, где рядом стоят здания в стиле боз-ар, коммунистические многоэтажки и современные стеклянные офисы.

В заключение мужчина подчеркнул отсутствие языкового барьера.

"В Румынии отлично владеют английским языком... Если вы подойдете к молодому человеку и заговорите по-английски, с вероятностью 80% вас поймут, и вы сможете договориться и узнать то, что вам нужно", – подытожил Ростислав.

Переезд в Румынию

Ранее украинка Дарья поделилась советами по оформлению временной защиты, поиску жилья и открытию банковского счета в Румынии. В частности, она посоветовала соотечественникам сразу после оформления документов расспрашивать сотрудников центра о бесплатных языковых курсах и контактах врачей и юристов.

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