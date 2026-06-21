Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку, - Sky News

Сейчас же британский премьер находится за пределами Даунинг-стрит.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила премьер-министру Киру Стармеру, что он должен уйти в отставку. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Купер призвала Стармера уйти в отставку в приватном разговоре, который состоялся на этих выходных. Сейчас же британский премьер находится за пределами Даунинг-стрит, вместе с женой и детьми в загородной резиденции.

Кроме того, недавно министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Питер Кайл в разговоре с журналистами отметил, что ранее у него состоялся откровенный разговор со Стармером о вызовах, с которыми сталкивается нынешний премьер-министр.

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Стармер скоро может объявить об отставке

Ранее Reuters со ссылкой на британскую газету Observer писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже в понедельник, 22 июня, может объявить об отставке и представить график своего ухода с поста. Однако, по словам источника, Стармер пока сосредоточен на выполнении своих обязанностей.

Отмечалось, что угроза положению Стармера нарастала месяцами и резко усилилась в пятницу, когда его соперник Энди Бернем получил место в парламенте, что позволяет ему официально начать борьбу за лидерство в партии.

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