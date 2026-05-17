Кир Стармер собирается объявить об отставке, - DailyMail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил близким друзьям о своем намерении уйти в отставку, пишет DailyMail, ссылаясь на свои источники.

"Кир понимает политическую реальность… Он просто хочет сделать это достойно и так, как он сам выберет. Он изложит график", - сказал один из членов Кабинета министров.

По словам другого источника в кабинете министров, до сих пор неясно, когда именно будет сделано это объявление. Некоторые высокопоставленные соратники Стармера призывают его воздержаться от каких-либо заявлений до получения первых результатов опросов и данных по подсчету голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде. Если результаты покажут напряженную борьбу или что мэр Манчестера Энди Бернхем находится на грани поражения, то у него еще есть шанс.

В то же время один из сторонников Стармера отметил, что премьер не собирается рисковать, ожидая результатов дополнительных выборов, поскольку "это было бы слишком большим личным унижением". Если он подождет, а затем победит Бернхэм, это будет выглядеть так, будто он вынудил его покинуть свой пост, отметил собеседник издания.

Стармер чувствует себя преданным

В понедельник вечером, когда правительство потрясла волна отставок младших министров, премьер-министр начал понимать, что ему придется смириться с неизбежным. Он связался с рядом высокопоставленных министров, чтобы узнать их мнение и начать разрабатывать упорядоченный план дальнейших действий. Однако серия агрессивных брифингов против него вызвала яростную реакцию Стармера и его союзников.

"Он считал, что пытается поступить порядочно, а они все пытаются его обмануть", – сказал источник.

Один из сторонников Стармера рассказал, что два высокопоставленных министра, публично поддерживавшие премьера, тайно отправляли своих специальных советников, чтобы те лоббировали депутатов, требуя его отставки. Другие высокопоставленные министры, как сообщается, заключали сделки с конкурирующими лагерями за должности в кабинете министров после перехода к новому лидеру.

"Кира больше всего задело то, что люди говорили ему... "Я всё ещё с вами". Затем они уходили и продолжали активно координировать свои действия с заговорщиками", - сказал один из министров.

На прошлой неделе один из друзей премьера заявил DailyMail, что премьер-министр продолжит бороться, несмотря на то, что его положение явно безнадежно. "Кир упрямый. У него есть эта способность верить, что ничто не высечено в камне. Что он как кот с девятью жизнями".

"Но теперь это не так. Кир Стармер признает, что его девятая – и последняя – жизнь наконец-то исчерпана", - подчеркивает автор статьи.

Кризис в Британии

Ранее сообщалось, что Стамер столкнулся с нарастающим внутрипартийным кризисом после серии тяжелых поражений Лейбористской партии на местных выборах. Более 80 депутатов-лейбористов публично потребовали его отставки или призвали объявить сроки ухода с должности.

Кризис внутри партии обострился после провальных результатов выборов в Англии, Уэльсе и Шотландии. Лейбористы потеряли свыше 1400 мест в английских муниципальных советах, а одним из главных бенефициаров падения поддержки партии стала правая "Реформы Великобритании", говорится в сообщении.

