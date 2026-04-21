Сделка между США и Ираном была почти достигнута, пока Трамп не начал её комментировать, – CNN.

Стало известно, что иранские чиновники опровергли большинство заявлений президента США.

До выходных казалось, что соглашение между США и Ираном о прекращении войны приближается. Но затем президент Дональд Трамп сделал то, от чего его отговаривали сотрудники – начал вести переговоры через прессу, сообщает CNN.

Трамп утверждал, что Иран якобы принял ряд условий, которые, по данным СМИ, на самом деле не были согласованы. В частности, он объявил о готовности Тегерана передать Вашингтону обогащенный уран и заявил о неизбежном прекращении войны.

Иранские чиновники публично отвергали все эти утверждения и даже отрицали, что готовятся к новому раунду переговоров. И все это быстро снизило растущий оптимизм в отношении соглашения. Сейчас его перспективы стали неясными,

В комментарии изданию чиновники Трампа признали, что публичные комментарии президента навредили переговорам, отметив деликатность переговоров и глубокое недоверие иранцев к Вашингтону.

"Иранцам не понравилось, что президент США вел переговоры через социальные сети и создавал впечатление, будто они уже подписали решение по вопросам, с которыми еще не согласились и которые не популярны среди их народа дома", – отметил один из источников.

Так, ранее в одном из интервью Трамп утверждал, что Иран якобы "согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы". Американский лидер также уверял, что Тегеран "согласился на все условия", а предстоящая встреча на выходных непременно "завершится подписанием соглашения".

Однако уже в воскресенье прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном снова было подвергнуто испытанию, когда американский ракетный эсминец обстрелял и захватил иранское грузовое судно после его попытки пройти мимо военно-морской блокады США в Оманском заливе. И это еще больше разозлило иранцев.

Поэтому, как отмечает источник, с приближением даты завершения двухнедельного перемирия Трамп должен принять решение – согласиться на соглашение, даже если оно будет несовершенным, или же усилить эскалацию конфликта, который, по его словам, уже должен быть завершен.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщал, что американская делегация уже отправилась в Пакистан, где запланированы переговоры с Ираном. Он также отверг все сомнения относительно того, что переговоры могут сорваться, заявив, что "на этом этапе никто не играет в игры".

На фоне переговоров в США на протесты вышли десятки ветеранов предыдущих войн Вашингтона. Они призвали Трампа завершить боевые действия на Ближнем Востоке и заявили, что они "крайне непопулярны в США". Во время акции протеста правоохранители задержали десятки граждан, среди которых были как сами ветераны, так и члены их семей.

