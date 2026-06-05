На дне Иссык-Куля археологи обнаружили большой затерянный город

Артефакты указывают на то, что это был большой торговый город на Шелковом пути.

На дне киргизского озера Иссык-Куль археологи обнаружили улицы, здания и мусульманское кладбище. По версии ученых, сильное землетрясение в начале 15 века затопило средневековый город на Шелковом пути.

Подводные археологи нанесли на карту стены, обрушившиеся здания, деревянные балки, мельничный жернов и большое мусульманское кладбище, выявленные на северо-западном мелководье озера, пишет Ecoticias. Находки указывают на оживленное средневековое поселение, связанное с Шелковым путем.

Экспедиция сосредоточилась на затопленном комплексе Тору-Айгыр, где было задокументировано 4 участка затопленного поселения. На первом участке водолазы обнаружили стены из обожженного кирпича, разрушенные постройки и каменный жернов, который на первый взгляд может показаться чем-то незначительным, но это важная подсказка. Он указывает на производство продуктов питания в масштабах общины.

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Команда также обнаружила декорированный архитектурный элемент, который, возможно, принадлежал общественному зданию, возможно, мечети, бане или медресе.

На втором участке было обнаружено большое мусульманское кладбище. Примечательно, что останки были уложены в соответствии с исламскими погребальными обычаями - лицами, обращенными к Мекке. Команда извлекла останки одного мужчины и одной женщины для дальнейшего изучения.

Человеческие останки могут помочь раскрыть, чем питались люди, откуда происходили их предки и какой была повседневная жизнь в средневековом поселении на Шелковом пути.

Кроме человеческих останков, на анализ взяли также деревянные балки, чтобы установить точную дату, когда было срублено дерево для их изготовления.

Однако, ученым уже сейчас понятно, что комплекс Тору-Айгыр когда-то был настоящим большим городом, в котором процветала торговля.

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Ученые наконец-то выяснили, как образовалась река, которая упоминается в Библии и относится к историям об Эдеме. Ученые отметили, что геологическое открытие раскрыло ранее неизвестную главу в истории реки, связанной с одной из самых известных библейских историй.

Кроме того, в Турции таяние снега обнажило древние руины на горе. Руины главной стены говорят о том, что она могла достигать высоты до 4 м.

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