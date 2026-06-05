Эпические съемки 'Одиссеи' Нолана потрясли актеров: 'Люди были просто разбиты'

В прокат фильм выйдет уже в июле.

Новая эпопея оскароносного режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" (The Odyssey) может стать последним фильмом такого рода. Такое мнение в недавнем интервью GQ высказал знаменитый актер Мэтт Деймон, исполнивший главную роль в картине.

"Для меня лично это был действительно странный фильм в том смысле, что на протяжении всего съемочного процесса я испытывал почти ностальгические чувства, потому что он напоминал фильмы тех времен, когда я только начинал работать. И я знаю, что это уходит в прошлое… Я знал, что это был последний шанс для меня сделать что-то подобное", - заявил он.

По его мнению, направление, в котором развивается киноиндустрия, означает, что мы, возможно, больше никогда не увидим подобного проекта.

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"Я не думаю, что людям еще долго будут предоставлять ресурсы для съемок фильмов таким образом", - добавил Деймон.

Актер признался, что был потрясен выбранными Ноланом локациями, которые варьировались от заброшенных замков до пустынных пляжей в невыносимой жаре.

"Я приезжал на эти места и думал: "Кто, черт возьми, решил, что здесь можно снимать фильм?" - отметил Деймон.

Как пишет gamesradar.com, под впечатлением от съемок остался и актер Роберт Паттинсон:

"Я никогда не видел, чтобы люди выглядели настолько измученными. Я имею в виду, что в конце каждого дня люди были просто разбиты".

И сыгравший сына Одиссея актер Том Холланд испытал то же самое. По его словам, съемочная площадка больше напоминала реконструкцию.

Сам Нолан верит в свое творение.

"Если вы любите кино, если вы любите Голливуд, историю Голливуда, историю кино, то вы до глубины души понимаете, что зрители хотят чего-то нового. Они хотят того, о чем сами не подозревают… Именно так и нужно снимать фильмы. В каждом проекте нужно рисковать всем", - считает он.

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" - что важно знать

Напомним, фильм "Одиссея" выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Бюджет фильма превысил 250 миллионов долларов.

Съемки картины, завершившиеся в августе 2025 года, стали масштабным кинопроектом. Производство продолжалось 91 день и проходило сразу в шести странах мира, включая Марокко, Грецию, а также на студии Universal в США.

"Одиссея" стала первым в истории проектом, полностью снятым исключительно на камеры IMAX. В процессе работы режиссер Кристофер Нолан использовал более 2 миллионов футов пленки IMAX.

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