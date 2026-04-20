Переговорщики США направились на встречу с Ираном, – Трамп

В Пакистане пройдет второй раунд переговоров с представителями Тегерана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направились в Исламабад (Пакистан) для участия в переговорах, направленных на деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью The New York Post.

"Они сейчас направляются туда, – сказал Трамп. – Они будут там сегодня вечером, по времени Исламабада".

Президент США подчеркнул, что лично готов к прямым переговорам с Тегераном, если появится возможность достичь ощутимого прогресса, пишет издание.

Видео дня

"Мы должны были провести переговоры", – сказал Трамп в коротком интервью, отмахнувшись от сомнений в том, что переговоры могут сорваться. "Поэтому я полагаю, что на данном этапе никто не играет в игры".

Ранее сообщалось, что в состав переговорной группы США входят Уиткофф и Кушнер, которые уже участвовали в подготовке контактов с иранской стороной. Их участие рассматривается как часть дипломатических усилий Вашингтона по поиску возможного компромисса.

Накануне Дональд Трамп в соцсети Truth Social отметил, что Израиль не имеет отношения к тому, что США начали конфликт с Ираном, вопреки многочисленным заявлениям СМИ. Президент США заявил, что одной из причин войны на Ближнем Востоке является угроза получения Ираном ядерного оружия.

20 апреля после кратковременного возобновления работы судоходство в Ормузском проливе снова остановилось. Хотя еще 17 апреля Иран и США заявили об открытии пролива, что привело к падению цен на нефть и спешному проходу коммерческих судов.

