В США арестовали десятки ветеранов во время митинга против войны в Иране, – The Hill

В частности, ветераны назвали войну в Иране "кризисом Трампа".

В Вашингтоне прошли митинги против войны в Иране, во время которых правоохранители арестовали десятки ветеранов США и членов их семей. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что протесты прошли в здании "Cannon House" недалеко от Вашингтона. В них приняли участие несколько ветеранских групп. По меньшей мере 62 человека были арестованы во время этой демонстрации.

Во время акции протестующие стояли в здании, держа в руках красные тюльпаны в знак уважения к иранцам, погибшим от американских ударов. Также они развернули баннеры с надписью "Прекратите войну против Ирана". Кроме того, во время демонстрации ветераны провели церемонию складывания флага, символизировавшую 13 американских военнослужащих, погибших в этой войне, скандируя антивоенные лозунги.

Одна из организаций, принявших участие в митинге, заявила, что протестующие хотели, чтобы к ним вышел спикер Палаты представителей Майк Джонсон, принял сложенный флаг и пообещал не продолжать финансировать войну на Ближнем Востоке.

Среди задержанных во время протестов был, в частности, Майк Прайснер, ветеран войны в Ираке, который назвал конфликт "крайне непопулярным" и "кризисом для администрации Трампа".

"Война, на которую меня отправили, бессмысленно унесла жизни тысяч американцев и миллиона иракцев. Как и другие ветераны, которые сегодня здесь со мной, я провел последние два десятилетия, мечтая повернуть время вспять и отказаться идти. У военнослужащих есть такая возможность именно сейчас", – сказал Прайснер.

Он заявил, что отказ от военной службы по соображениям совести является законным правом военнослужащих, и добавил, что в их организации "есть профессиональные консультанты", которые могут утвердить отказ военных от службы.

The Hill напоминает, что в среду должно закончиться двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном. И Дональд Трамп уже отказался от его продления, призвав Иран подписать соглашение с Вашингтоном. Также Трамп усилил угрозы в адрес Ирана на случай отказа от соглашения. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном запланированы на среду. Однако представители Ирана до сих пор публично не подтвердили свое участие в них.

Война на Ближнем Востоке: что известно

Ранее Дональд Трамп заявил, что делегация из США уже отправилась на Ближний Восток для проведения переговоров с Ираном. Также он заявил, что готов к личным переговорам с Ираном для завершения войны.

Между тем Politico пишет, что война в Иране уже влияет на геополитический статус США и Трампа лично. Отмечается, что война ускоряет то, что некоторые называют "разрывом" США с остальным миром с тех пор. А постоянные колебания относительно целей США в Иране не внушают доверия союзникам.

