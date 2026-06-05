Украина провела обмен пленными с Россией: Зеленский раскрыл подробности

Домой возвращаются 185 украинских защитников.

185 украинских защитников 5 июня возвращаются домой из российского плена. Вместе с ними возвращается один гражданский. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

"Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года", – отметил он.

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