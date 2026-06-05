В ЕС хотят лишить защиты военнообязанных мужчин из Украины, - министр миграции Швеции

Многие министры внутренних дел стран ЕС поддерживают идею исключения военнообязанных мужчин из европейской программы временной защиты для украинских беженцев. Об этом заявил министр миграции Швеции Йохан Форсселль, пишет Politico.
Выступая в кулуарах встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге он отметил, что министры "более или менее единодушно" высказались за продление временной защиты для украинских беженцев. Однако, по его словам, это не касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат призыву в армию.
"Судя по тому, что я слышал, я также считаю, что была сильная поддержка идеи исключить тех, на кого наложен запрет на выезд", - подчеркнул Форсселль.
Также министр в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что Европейская комиссия рассмотрит эту идею в ближайшие недели.
"Это также то, чего от нас хотят украинцы... Комиссия очень внимательно выслушала министров, особенно тех, кто затронут в наибольшей степени - Чехию, страны Балтии, Польшу, Германию и Австрию", - добавил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.
В издании напомнили, что действие механизма временной защиты для украинцев в странах ЕС истекает в марте 2027 года. Однако сейчас ведутся переговоры о продлении программы.
Еврокомиссия планирует продолжить временную защиту для украинцев в ЕС
Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер рассказал, что Европейская комиссия готовится представить новое предложение о продлении срока действия временной защиты для украинцев, которые выехали в страны-члены Европейского Союза, спасаясь от войны.
По его словам, Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел обсуждал возможность продления действия механизма временной защиты украинцев после марта 2027 года.