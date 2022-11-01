По ее словам, за последними протестами в стране также стояли россияне.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны. Они для этого используют пророссийские молдавские партии

Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi24.

Санду подчеркнула, что попытки Кремля вмешаться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым. Так, за организацией последних протестов в стране стояли именно спецслужбы РФ.

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"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, спецслужбы России и пророссийские партии в Молдове имеют общую цель — дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию", — пояснила президент.

Ситуация в Молдове - что известно

Россия для давления на Молдову, среди прочего, использует энергетику. Так, "Газпром" сократил поставки в Молдову на 30% за один месяц и пригрозил дальнейшим сокращением в ноябре. Из-за действий РФ в этом году цены на газ в Молдове выросли в 5 раз. Сейчас счета за электроэнергию уже составляют более 60% расходов среднего жителя страны с населением в 2,5 миллиона.

28 октября The Washington Post со ссылкой на секретные материал сообщило, что ФСБ РФ работает над свержением власти в Молдове руками пророссийского политика Илана Шора.

Также журналисты узнали, что с 2016 года операциями ФСБ в Молдове руководит Дмитрий Милютин, генерал Службы безопасности, который занимает должность заместителя начальника Департамента оперативной информации.

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