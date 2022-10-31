Части ракеты упали на частный сектор, вызвав разрушение зданий.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил министру внутренних дел Республики Молдова Анне Ревенко помощь в расследовании факта падение российской ракеты.

Как сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины, об этом Монастырский сказал во время видеоконференции с Ревенко, обсуждая сегодняшнюю ситуацию с падением остатков российской ракеты на севере Молдовы.

Ревенко рассказала, что в результате падения обломков ракеты пострадавших и погибших нет, но "боевые части упали на частный сектор, вызвав разрушение зданий". Она отметила, что сейчас выясняются тип и маркировка боеприпаса в рамках начатого расследования.

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"Кроме нас, соответствующую реакцию готовит министерство иностранных дел. Ведь все понимают последствия, которые может тянуть за собой этот инцидент", - добавила глава МВД Республики Молдова.

Министр внутренних дел Украины предложил совместную работу в расследовании факта падения российской ракеты.

"Мы не сомневаемся в профессионализме и объективности расследования этого инцидента. Уверен, что долго искать доказательства российской агрессии не нужно, но в случае необходимости мы готовы оказать экспертную помощь", - подчеркнул Монастырский.

Инцидент с ракетой

Как сообщал УНИАН, сегодня в Молдове упала одна из российских ракет, выпущенных по Украине.

В МВД Молдовы отметили, что сегодня утром ракета, "сбитая украинской зенитной системой, упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова, что на границе с Украиной. Пострадавших пока нет, но в нескольких домах у нас выбиты окна".

Военный эксперт Александр Мусиенко добавил это не первая российская ракета, которую зафиксировали в воздушном пространстве Молдовы. По его словам, последняя имеет полное право сбивать ракеты.

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